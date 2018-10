Morta Barbara Mastroianni, figlia di Marcello: aveva 66 anni

A 66 anni è morta Barbara Mastroianni, figlia primogenita del celebre Marcello e di sua moglie Flora Carabella. Ne ha dato notizia il sito Dagospia. La donna viveva a Roma, nel quartiere Prati, nello stesso villino dove era nata il 2 dicembre 1951 e dove i suoi genitori avevano vissuto insieme prima di separarsi (senza però mai divorziare). Barbara Mastroianni, assai meno nota al grande pubblico rispetto alla ‘sorellastra’ Chiara, nata dalla relazione tra l’attore italiano e Catherine Deneuve, era una costumista per il teatro e il cinema e una creatrice di mobili.

Diplomatasi al Liceo Classico, Barbara Mastroianni aveva cominciato fin dagli anni ’70 a interessarsi al design e alla realizzazione di costumi teatrali e cinematografici, entrando nell’ambiente dello spettacolo così tanto caro ai suoi genitori (anche sua madre Flora era un’attrice, seppur di minor rilievo rispetto all’incommensurabile Marcello).

Costumista per Fellini, Scola, Petri e Bolognini

Come costumista aveva lavorato tra gli altri per Mauro Bolognini, Giuseppe Patroni Griffi, Luca Ronconi, Elio Petri, Federico Fellini (aiuto-costumista in ‘E la nave va’) ed Ettore Scola. Aveva inoltre collaborato a lungo con la sartoria di Umberto Tirelli, la più famosa sartoria teatrale italiana.

Dopo un periodo di riflessione, Barbara Mastroianni, abbandonata gradualmente l’attività per il cinema e il teatro, aveva poi scoperto il valore intrinseco e storico del legno, dedicando il resto della sua vita alla creazione di mobili di pregio, che spesso presentava in apprezzate mostre personali.

Barbara Mastroianni: ‘Tra mio padre Marcello e Sophia Loren non c’è mai stato nulla’

Non amava parlare molto di suo padre Marcello Mastroianni. Solo un paio di anni fa, intervistata da Vanity Fair, aveva finalmente aperto il cassetto dei ricordi raccontando numerosi aneddoti sul famoso genitore: ‘Era un uomo simpatico, leggero, amorevole. Non mi ha mai rimproverato. Era pure molto generoso, in tutti i sensi. Perché non ha mai divorziato ufficialmente da mia madre? Non voleva, diceva che comunque era legato a mamma. E con Sophia Loren non c’è mai stato nulla: erano molto amici, lui le voleva un gran bene ma non era il suo tipo di donna’.