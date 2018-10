Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero è la nuova fiamma?

Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero sono stati pizzicati insieme per le strade di Roma. La modella è la nuova fiamma dell’attore e regista toscano? I due hanno anche recitato insieme nel 2011 nel film ‘Finalmente la felicità’. L’incontro nella Capitale è dovuto a motivi professionali o ad altro?

Il gossip impazza, il settimanale Diva e Donna ha immortalato Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero insieme per le strade della Capitale. Nessuno scatto compromettente o atteggiamento intimo che dimostri che il regista e la modella sono una coppia, ma c’è chi insinua che tra i due ci sia più di una semplice amicizia.

Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero stanno insieme?

Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero stati protagonisti della pellicola ‘Finalmente la felicità’ e oggi sono stati paparazzati insieme e felici per le strade della Capitale. La modella 32enne è da poco rientrata in Italia dopo una lunga permanenza a Cuba e un viaggio a Miami.

Entrambi single, sia il regista toscano che la modella, sono reduci da una relazione finito male. Ariadna Romero ha infatti detto addio all’ex velino Pierpaolo Petrelli con il quale ha avuto un figlio, Leonardo che ha poco più di un anno, mentre Pieraccioni ha interrotto il legame con Laura Torrisi nel 2014.

Petrelli e la Romero si sono lasciati poco dopo la nascita del loro bambino, tanto che dopo la separazione la modella è volata a Cuba per due mesi.

In un’intervista rilasciata a Barbara D’urso l’ex velino si era mostrato affranto per la fine della relazione con la modella. ‘Quando Ariadna ha comprato il biglietto mi ha spezzato il cuore in due, io sono molto innamorato di lei e di mio figlio. Anche lei mi ama ma forse il suo orgoglio è più forte di quel sentimento. Non so quanto ci faccia bene separarci per così tanto tempo, ma mi dispiace dover lasciar andare via mio figlio, aveva dichiarato Petrelli.

Il regista, dal canto suo aveva dichiarato di essere single. Di recente Leonardo Pieraccioni ha ammesso di non essersi più innamorato dopo la Torrisi. ‘Sono un pensionato dei sentimenti’, aveva detto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair sostenendo che l’unico amore della sua vita è la figlia Martina nata dalla relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello.

Pieraccioni è forse uscito dallo stato di pensionato dei sentimento grazie ad Ariadna Romero? Per ora nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati.