Il principe William: ‘Nell’esercito ho sfiorato la depressione’

Sorprendente e coraggiosa rivelazione del principe William: il duca di Cambridge e futuro Re d’Inghilterra, intervenendo nella città di Bristol al lancio del progetto Mental Health at Work, ha ammesso di aver sofferto di disturbi mentali e di esser stato molto vicino alla depressione durante la sua lunga esperienza nelle fila dell’esercito britannico, in cui ha trascorso circa dieci anni raggiungendo il grado di tenente di vascello della Royal Navy (la marina militare) e di capitano della Royal Air Force o RAF (l’aeronautica).

Pare che i momenti peggiori il principe William li abbia passati soprattutto quando ha prestato servizio come pilota dell’East Anglian Air Ambulance, il soccorso medico in elicottero che opera nelle contee di Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire e Bedfordshire, vedendo direttamente con i propri occhi il dolore e la sofferenza della gente in difficoltà.

William: ‘Ho sfiorato la depressione perché ho visto morte, tristezza e disperazione ogni giorno’

‘In quel periodo ho sofferto anche io di disturbi mentali’, ha detto presentando il già citato progetto che mira a promuovere il dialogo sulla salute mentale nel posto di lavoro, ‘Ho visto tante persone tristi sul mio cammino e ho creduto che anche la vita fosse triste allo stesso modo. Ho sfiorato la depressione perché ho visto morte, tristezza e disperazione ogni giorno, e se non hai il giusto supporto queste sensazioni ti logorano dentro. Ho affrontato sfide difficili e perciò comprendo benissimo l’importanza di chiedere aiuto’.

Ora quei giorni sono lontani e il principe William appare molto più sereno insieme alla splendida famiglia che ha messo su con la moglie Kate, completata dai bellissimi figli George, Charlotte e Louis. Famiglia che, dopo aver archiviato il ‘matrimonio dell’anno’ tra il fratellino del Principe di Galles, Harry, e Meghan Markle, tornerà a breve sulle prime pagine dei tabloid per l’imminente nascita del primo nipotino di William, il figlio della cognata Pippa Middleton (e del marito James Matthews) atteso entro fine ottobre.

