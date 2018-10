Gfvip3, Eleonora Giorgi in lacrime: ‘Sto male, ho fame! Non mi danno cibo’

Eleonora Giorgi patisce la fame. No, non come concorrente dell’Isola dei Famosi (e comunque sarebbe stato strano), ma come concorrente del Grande Fratello vip 3. L’attrice accusa gli altri componenti del reality show di aver creato un clima di terrore per quanto concerne la questione ‘cibo’. La Giorgi ha avuto un durissimo sfogo ed è scoppiata a piangere, Francesco Monte l’ha consolata e proposto una soluzione.



A quanto pare i concorrenti del Grande Fratello vip hanno costretto Eleonora Giorgi ad andare a letto senza cena, o quasi. Nei giorni scorsi l’attrice aveva già lamentato una poco equa distribuzione del cibo da parte degli altri inquilini della casa in particolare riferendosi agli uomini che, per mantenersi in forma, assumono più proteine e carboidrati rispetto agli altri, almeno a detta della Giorgi. In particolare l’attrice si è scontrata con Enrico Silvestrin.

Eleonora Giorgi in lacrime: ‘Ho fame’

‘Non posso andare a letto così sto male, ho fame! Ho 65 anni! Non credevo di andare a fare L’Isola dei Famosi, ho fame e non mi danno il cibo’, così Eleonora Giorgi si è sfogata, nella notte, all’interno della casa del Grande Fratello vip 3.

Nell’abitazione esplode il caos, ma a ristabilire l’ordine ci pensa Francesco Monte che convoca alcuni inquilini per indire una riunione d’urgenza e trovare una soluzione.

Gli abitanti della casa, guidati dall’ex tronista, si riuniscono in piscina. Monte propone ai suoi compagni di avventura di dare maggior spazio d’azione alla Giorgi per quanto riguarda le scorte di cibo e di concederle più libertà e meno restrizioni anche in considerazione dell’età.

Gf vip 3, Eleonora Giorgi ha fame e Francesco Monte trova la soluzione

I coinquilini hanno dato ragione a Francesco Monte. Trovata la soluzione al problema l’ex tronista è ritornato in casa per consolare la Giorgi ancora in lacrime.

Monte ha tranquillizzato l’attrice e le ha prospettato la soluzione al problema della fame. Gli inquilini della casa saranno maggiormente attenti alle esigenze della Giorgi che potrà mangiare in piena libertà pur rispettando le necessità degli altri abitanti della casa.

se non mangio perdo la mia verve la mia voglia di fare cit eleonora giorgi … #gfvip —  G.  0+ (@XXjeraxXX) October 11, 2018

Su Twitter la rete si è scatenata e ha commentato la vicenda. ‘Hanno interrotto il live perché staranno svuotando il frigo per nutrire la povera Eleonora Giorgi.. che sono giorni che offende e perc**a tutti (cfr. ‘Benedetta è grassa’)…ma no lei è indifesa. Duole dirlo ma nonostante i 65 anni ne dimostra 2′, scrive qualcuno.

Hanno interrotto il live perchè staranno svuotando il frigo per nutrire la povera Eleonora Giorgi..che sn giorni che offende e percula tutti (cfr. "Benedetta è grassa)..ma no lei è indifesa. Duole dirlo ma nonostante i 65 anni ne dimostra 2. #gfvip — YESSA (@YESSA73043787) October 11, 2018

La Giorgi ha comunque mosso delle critiche al programma. Secondo l’attrice le scorte di cibo concesse ai partecipanti al reality show sono scarse e alcuni beni di prima necessità non andrebbero conteggiati nella spesa settimanale.