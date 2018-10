GF VIP 3, Valerio Merola: ‘Enrico Silvestrin e Maurizio Battista mi hanno danneggiato’

Valerio Merola, secondo eliminato dalla Casa del Grande Fratello VIP 3, ha puntato il dito contro Enrico Silvestrin e Maurizio Battista. Dal suo punto di vista, infatti, il pubblico sarebbe stato influenzato dagli attacchi dei due concorrenti.



‘I commenti negativi e violenti di Enrico Silvestrin e Maurizio Battista, i nemici della casa, mi hanno danneggiato’ – ha dichiarato Valerio Merola in una intervista a Leggo. Tra i tre, infatti, non c’è mai stata grande simpatia e la nomination del comico romano nei confronti del conduttore ha alimentato le discrepanze tra loro. Per Merola non ci sono dubbi: ‘Forse hanno rancore verso il successo che ha fatto parte della mia vita meravigliosa’.

Leggi anche: GF VIP 3, Valerio Merola racconta l’amore con Moana Pozzi: ‘Era bella e dolce’

Valerio Merola: ‘Ho subito offese molto gravi’

Il conduttore non ha affatto gradito le accuse che gli sono state rivolte durante la terza puntata del GF VIP 3.

Silvestrin lo ha tacciato di essersi vantato delle sue esperienze sentimentali con donne morte, ‘offese molto gravi’ per Merola che, tuttavia, ha ammesso il suo passato da playboy.

‘Il mio passato da bella vita, il mio stile, la camicia col bottone aperto, il sigaro, fanno parte di me e non rinnego nulla’ – ha continuato.

‘Per 40 anni ho fatto il playboy, lo dico con sincerità, non devo nascondermi’ – ha tuonato.

‘Chi è vittima di pregiudizi, probabilmente, non ha capito la mia trasparenza e mi ha votato’ – ha detto, ricordando l’inchiesta di Vallettopoli, poi archiviata.

‘Un’ingiustizia riconosciuta, mai riparata e nonostante siano trascorsi 20 anni, continuo a subirne i colpi’.

Giulia Salemi al GF Vip 3: ‘Valerio Merola è il mio genere di uomo’

Valerio Merola: ‘Ho provato i reality più popolari della tv’

Assente da tempo dal piccolo schermo, Valerio Merola è passato dalla conduzione di programmi televisivi al ruolo di opinionista, che lo ha aiutato a ‘tenere fresca la sua attività televisiva’, alternato a quello di concorrente di reality show.

L’uscita – precoce – dal GF VIP 3, però, non lo ha abbattuto: ‘Ho realizzato il desiderio di provare i due reality più popolari della tv, L’Isola dei Famosi e GF, quindi ho vinto la sfida’.

Da vero ‘gladiatore’, dunque, Valerio Merola è pronto per rimettersi in gioco, senza dimenticare i suoi nemici.

Lisa Fusco, infatti, ospite di Pomeriggio Cinque ha anticipato che il conduttore potrebbe agire per vie legali contro Silvestrin e Battista in seguito alle ingiurie che gli sono state rivolte in diretta su Canale 5.