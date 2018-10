GF VIP 3, Francesco Monte e Giulia Salemi: il presunto bacio sotto le lenzuola

Pare sia scattato l’atteso bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi nella Casa del GF VIP 3. I due, che sono da giorni in aria di flirt, si stanno avvicinando sempre di più e, alle prime luci dell’alba, sono stati ripresi in atteggiamenti amorosi sotto le coperte.



Se l’occhio vigile del Grande Fratello VIP 3, però, non è stato in grado di inquadrare in modo definito Francesco Monte e Giulia Salemi, per molti internauti non c’è dubbio: tra loro c’è stato un bacio. Il video dell’ex tronista e della giovane influencer ha fatto il giro del web e per gli appassionati del reality show di Canale 5 i rumori avvertiti sotto le coperte sarebbero proprio quelli di un ‘appassionato avvicinamento’. E’ innegabile, tuttavia, che l’affetto tra Monte e la Salemi si stia evolvendo e, da una semplice amicizia, si stia trasformando – forse – in altro.

Da instagram: i rumori dei limoni tra la Salemi e Francesco Monte#gfvip pic.twitter.com/hULMmlTG6N — A (@AloWDisaster) October 10, 2018

Francesco Monte, scenata di gelosia per Giulia Salemi?

A confermare l’interessamento di Francesco Monte nei confronti di Giulia Salemi ci sarebbe una sorta di scenata di gelosia dell’aitante tarantino nei confronti della coinquilina.

Il motivo? Un massaggio che Giulia ha fatto a Stefano Sala e che, a quanto pare, Francesco non ha affatto gradito.

Seppur in tono ironico, infatti, Monte ha dimostrato una certa stizza nei confronti di ciò che stava avvenendo tra i due concorrenti del GF VIP 3.

Così, tra il serio e il faceto, ha ammonito la Salemi: ‘Non posso concepire queste cose, io me ne vado!’.

Chissà se l’interesse dell’ex tronista nei confronti di Giulia sia reale o se, consapevole delle dinamiche televisive, stia cavalcando l’onda del gossip per alimentare l’interesse nei suoi confronti.

Cecilia Rodriguez, il commento su Giulia Salemi

Intanto, il presunto flirt tra Francesco Monte e Giulia Salemi nella Casa del GF VIP 3 è diventato argomento di discussione dei vari salotti tv.

A riguardo, è intervenuta proprio Cecilia Rodriguez che, ospite di Casa Signorini, non ha avuto problemi nel dichiarare la sua antipatia nei confronti della concorrente della Casa.

‘Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratello Jeremias Rodiguez, Francesco e si è messa in mezzo anche con Andrea Iannone’ – ha commentato la sorella di Belén – ‘Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo…’.