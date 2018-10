Francesca Barra furiosa: ‘Non vedete l’ora di mostrare il sangue, invece della felicità’

View this post on Instagram

Alcune testate riporterebbero una presunta lite (con lacrime di @claudio_santamaria 🤣🤣). A darmi fastidio non è tanto la balla – e poi per carità le coppie litigano, ma non era quello il momento, anzi!- quanto il titolo “finalmente un litigio”? Cioè? Finalmente cosa ? Vuol dire che non vedete l’ora di mostrare il sangue, le lacrime, invece della felicità ? Che gufate, odiate l’amore… godete quando le persone soffrono? E questo cosa sarebbe? Giornalismo ? Bravi. Avete svelato la vostra natura, identica a quella di tanti haters . Ma mi dispiace. Dovrete sopportare ancora per molto le dediche romantiche di Claudio. E le mie foto. E per le liti? Vi aspettiamo in camera da letto. Dove tutto finisce sempre nel migliore dei modi possibili. P. S. e pensare che il paparazzo che ci aveva visti baciarci diceva che voleva fotografarci perché gli avevano detto che sono incinta…