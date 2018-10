Al Bano su Romina Power: ‘Noi stiamo insieme ma lei vive in America e io in Italia’

Al Bano è tornato a parlare del suo rapporto con Romina Power. Intervistato da Caterina Balivo durante il programma ‘Vieni da me’, il cantante di Cellino San Marco ha affrontato nuovamente l’argomento ex moglie e questa volta si è lasciato sfuggire qualche particolare in più. A porgli le domande, infatti, non era la conduttrice ma due bambine.

Al Bano si è sottoposto a un’intervista davvero particolare durante il programma ‘Vieni da me’. Il leone di cellino San Marco è caduto in una piccola trappola della Balivo. Il cantautore si è infatti trovato davanti due piccole principesse: Camilla e Corinne. Le due bambine hanno indossato per l’occasione dei tutù e delle coroncine e hanno regalato ad Al Bano una corona da re.

Al Bano parla di Romina Power a ‘Vieni da me’

Caterina Balivo ha mandato in onda il servizio firmato da Corinne e Camilla, le due bambine hanno intervistato Al Bano e non gli hanno risparmiato alcuna domanda, neanche la più scomoda.

‘Tu sei quello del video di Rovazzi’, è così che le due piccole hanno identificato il cantautore. Davanti a Corinne e Camilla, Al Bano non poteva certo sottrarsi alle domande di gossip e così una delle due bambine ne ha approfittato per esporre un desiderio della sua nonna che vorrebbe vedere nuovamente Al Bano in coppia con Romina Power.

‘Ma noi due stiamo insieme: cantiamo insieme, viaggiamo insieme, abbiamo avuto dei figli insieme’, ha risposto il cantante. ‘Ma anche adesso? Vivete insieme?’, ha chiesto la piccola giornalista d’assalto.’Lei vive in America e io in Italia, questa è la differenza’, ha risposto Al Bano.

Le due bambine hanno chiesto ad Al Bano del primo bacio con Romina e anche il perché della loro separazione. ‘Non apriamo la pagina del gossip perché mi fa schifo. Un bel ‘no comment’ ci sta bene’, ha tuonato il cantante.

Corinne e Camilla hanno scavato a fondo e fatto domande al cantante sulla vita privata. ‘Sei sposato?’, gli hanno chiesto. ‘Sì, anche divorziato’, è stata la risposta di Carrisi. ‘Sei single?’, a questa domanda Al Bano è rimasto vago e ha risposto: ‘Siamo sempre single noi, anche quando siamo insieme’. Anche sull’argomento figli il cantautore non si è sbilanciato quando le due bambine gli hanno domandato se avesse o meno un figlio preferito.

Le due piccole giornaliste sono state dirette e hanno anche chiesto ad Al Bano l’età. ‘Ho 75 anni, ma me ne sento 25 al mattino, 25 nel pomeriggio e 25 la sera’, ha dichiarato il cantante durante l’intervista. Un messaggio indirettamente rivolto a chi ha parlato di un suo ritiro dalla musica?