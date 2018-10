Uomini e Donne, rissa tra Gemma e Tina e interviene Maria De Filippi

Gemma Galgani e Tina Cipollari si sono rese protagoniste di una rissa e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per separarle. Durante la puntata di ‘Uomini e Donne’ del trono over andata in onda ieri 9 ottobre 2018 i toni tra l’opinionista e la dama bianca si sono accesi al punto tale che le due si sono scontrate anche fisicamente.

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è scoppiata una lite furibonda nello studio di ‘Uomini e Donne’ e questa volta anche Maria De Filippi è stata costretta ad alzarsi dai suoi amati gradini per calmare gli animi.

Gemma Galgani e Tina Cipollari, rissa a Uomini e Donne

La scorsa stagione di ‘Uomini e Donne’ si era chiusa in allegria. Gemma Galgani e Tina Cipollari avevano sotterrato l’ascia di guerra con un ballo. La musica è nuovamente cambiata e ieri è andata in scena l’ennesimo litigio tra le due. Peccato però che lo scontro verbale sia degenerato.

L’opinionista del programma pomeridiano di Canale 5 ha portato in studio, ancora una volta la ‘mummia’, il pupazzo con le sembianze di Gemma. La Galgani è caduta nel tranello della Cipollari che ha saputo stuzzicarla e scatenare la reazione della dama bianca. La dama bianca ha contestato la presenza di zampe di gallina al posto delle mani sulla mummia.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, la rissa a Uomini e Donne (video)

Gemma, infastidita dalla presenza del pupazzo non è rimasta in silenzio dopo l’ennesima presa in giro da parte dell’opinionista e così è scattata la lite e la colluttazione. La Galgani ha dunque ceduto alle provocazioni lanciate da Tina.

‘Ti metto al muro oggi’, ha urlato la Cipollari. ‘Ahhhh qualcuno che mi mette al muro no che ho la periartrite’, ha risposto la Galgani.

Rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maria De Filippi interviene per separarle

Tina ha poi provato a far cadere Gemma per terra stringendole i polsi e provando a portarla fuori nel dietro le quinte, la zona dove spesso si trova la redazione del programma.

Maria De Filippi a quel punto si è alzata in piedi ed è intervenuta per separare le due protagoniste del trono over di ‘Uomini e Donne’.

Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno messo in piedi l’ennesimo show e l’ennesima lite. Una scena come sempre molto spontanea tanto che la De Filippi è scoppiata a ridere poco dopo essersi alzata per intromettersi tra le due. I continui battibecchi della Galgani e della Cipollari sono parte integrante dello show e il pubblico si è ormai abituato.