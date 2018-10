Tiberio Timperi e Francesca Fialdini pace in diretta: ‘A qualcuno dà fastidio che il programma va bene’

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ammettono durante la puntata di ieri de ‘La vita in diretta’: ‘Litighiamo tutti i giorni’, ma è semplice ironia. I conduttori si sono scagliati contro chi ha insinuato che i loro rapporti non fossero idilliaci. ‘A qualcuno dà fastidio che il programma va bene’, ha tuonato Timperi.

Dalla prima puntata della nuova stagione de ‘La vita in diretta’ si è parlato di tensione tra Francesca Fialdini e il suo nuovo compagno di avventura. Durante il primo appuntamento del programma Tiberio Timperi ha dato della raccomandata alla collega, poi un fuori onda della Fialdini ha alimentato le voci su una presunta crisi tra i due e sulla possibilità che Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si separassero.

Tiberio Tmperi e Francesca Fialdini pace a ‘La vita in diretta’

La puntata di ieri de ‘La vita in diretta’ è iniziata in maniera particolare, un po’ diversamente rispetto al solito. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono entrati come sempre insieme nello studio, ma il conduttore ha preso immediatamente la parola per fare chiarezza e parlare dei suoi rapporti con la collega.

‘Facciamo per un momento i seri perché magari voi da casa guardate distrattamente i giornali o peggio ancora i siti internet e da qualche tempo a questa parte ci sono notizie secondo le quali ci sono delle tensioni in studio tra me e Francesca e sempre secondo questi siti io e Francesca ogni tanto litighiamo’, ha così introdotto l’argomento Tiberio Timperi, al suo fianco la Fialdini ha annuito.

Il conduttore ha optato poi per la strada dell’ironia. ‘Non è così, credetemi sul mio onore perché io e Francesca non litighiamo ogni tanto, ma tutti i giorni’, ha dichiarato il presentatore scatenando un lungo applauso e la risata della sua collega.

Così i due conduttori de ‘La Vita in diretta’ hanno dato il via a un siparietto, montando un ironico e falso litigio in cui ognuno dei due ha mimato e imitato l’altro.

Timperi si è poi fatto serio e sospettoso. ‘Detto questo, ma non è che niente niente dà fastidio a qualcuno che questo programma va bene? Ma questa è solo un’idea’, ha detto il conduttore. ‘O che ci vogliamo bene?’, gli ha fatto eco la Fialdini. Insomma, a ‘La vita in diretta’ regna la pace.