Temptation Island VIP, Valeria Marini lascia Patrick: ‘Voglio un uomo da fare principe’

L’ultima puntata di Temptation Island VIP ha decretato la fine dell’amore tra Valeria Marini e Patrick Baldassari: i due, ritrovatisi al falò di confronto dopo 21 giorni vissuti separatamente, hanno deciso di uscire dal programma da single.



Quello tra Valeria Marini e Patrick Baldassari è stato un vero ‘addio stellare’: la showgirl ha riscoperto, lontano dal fidanzato, il sorriso e ha capito di volere accanto un uomo che la riempia di attenzioni, con il quale vivere una passione intensa e che possa ‘rendere principe’. Così, il percorso a Temptation Island VIP e la conoscenza con il single ispanico Ivan, le hanno permesso di maturare una decisione, tanto sofferta quanto importante per la sua vita privata: l’addio a Patrick.

Valeria Marini: ‘Vorrei che Patrick mi facesse delle scuse’

Valeria Marini, infatti, ha ritrovato nel tentatore Ivan un valido complice attraverso il quale lanciare dei messaggi provocatori al fidanzato Patrick.

I segnali, però, non sono stati colti da quest’ultimo, che ha sollevato un muro di orgoglio tale da descrivere la compagna come una donna ‘innamorata solo del suo lavoro’ e alla ricerca di un assistente e non di una persona con cui condividere la quotidianità.

Queste affermazioni hanno profondamente ferito la Marini che, sebbene abbia vissuto con Ivan dei momenti di grande intimità, ha preteso ugualmente le scuse da parte di Patrick.

‘Vorrei che mi facesse le sue scuse per aver parlato male di me’ – ha chiesto Valeria durante il falò di confronto, ma la risposta di Baldassari è stata diversa dalle sue aspettative.

‘Sono stato io a mandarti dei messaggi. Mi volevi? Dovevi cercarmi!’ – ha tuonato lui, definendo incommentabile il comportamento della compagna con Ivan.

Valeria Marini a Patrick Baldassari: ‘Tu non sei adatto!’

E’ stata Valeria Marini, quindi, a mettere fine alla relazione con Patrick, ritenendolo una persona poco adatta a stare con lei.

‘Io vorrei la famiglia, vorrei un uomo che mi ama e da amare, da far felice e da fare il mio principe’ – ha chiarito la showgirl – ‘Tu non sei adatto!’.

‘Sei una persona molto arida, che non sa amare!’ – ha continuato a rimproverargli Valeria, che ha scelto di uscire da Temptation Island VIP ‘sperando di incontrare veramente l’amore senza Patrick’.