Striscia la notizia, Stefania Petyx aggredita: l’inviata del tg satirico presa a calci e pugni

Stefania Petyx è stata aggredita a Palermo. L’inviata di Striscia la Notizia è stata presa a calci e pugni questa mattina. La Petyx stava realizzando un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. L’inviata del tg satirico è stata anche spinta giù da una scalinata.

A dare notizia dell’aggressione ai danni di Stefania Petyx è lo stesso tg satirico con un comunicato. L’inviata si trova attualmente in ospedale.

Stefania Petyx, l’inviata di Striscia la Notizia aggredita

Stefania Petyx e la sua troupe sono stati aggrediti a Palermo. L’inviata si trovavano nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone quando è accaduto il fatto.

‘Poco dopo essere entrati nella struttura siamo stati raggiunti da calci e pugni’, ha raccontato dall’ospedale Stefania Petyx.

Neanche l’intervento delle forze dell’ordine è bastato per placare gli animi degli aggressori che si sono avventati sull’inviata e i membri della troupe di Striscia la Notizia.

‘Sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale’, ha aggiunto la Petyx. Sul sito del tg Satirico di Antonio Ricci è anche visibile un fermo immagine della Petyx che viene, con un calcio, buttata giù da una scalinata.

Ovviamente telecamere e microfoni sono andati distrutti. Gli aggressori hanno continuato a inseguire i membri della troupe anche dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Stefania Petyx è stata poi soccorsa e successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale.

La Petyx è la prima inviata donna di Striscia la notizia, originaria di Palermo i suoi servizi sono quasi tutti girati nel capoluogo siciliano.

Il video dell’aggressione di Stefania Petyx in onda su Canale 5

L’arrivo di Stefania Petyx nell’abitazione abusiva in via Giuseppe Savagnone a Palermo non è stato gradito da alcuni presenti e la tensione è salita mentre l’inviata ha tentato di fare alcune interviste per il servizio. Un video documenta l’aggressione di Stefania Petyx e della troupe di Striscia la Notizia. Una delle immagini dell’assalto è stata diffusa sul sito del tg satirico.

Il filmato dell’aggressione sarà mandato nei prossimi giorni in onda a Striscia la notizia anche per documentare la situazione che ha denunciato l’inviata che ora si trova in ospedale. Intanto Palermo Today ha pubblicato un video amatoriale in cui si vede un assalitore avventarsi sulla Petyx e sul suo cagnolino. Nelle immagini è visibile anche l’intervento della polizia.