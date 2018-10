Stefano Bettarini: ‘Con Nicoletta Larini né matrimonio né figli’

Uscita indenne dalle tentazioni del reality Temptation Island Vip, la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si dichiara più unita e innamorata che mai ma, a precisa domanda, risponde di non avere nessuna intenzione di formare una famiglia. A dire il vero tra i due quello più fermo sulla questione è senza dubbio Bettarini, mentre la ragazza sembra più che altro adeguarsi alla volontà dell’uomo che ama.

‘Abbiamo già parlato dell’eventualità di un matrimonio o di avere dei figli’, ha spiegato Stefano Bettarini al settimanale Chi, ‘Ma su questo punto non faccio un passo indietro per rispetto della mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa: non ci sposeremo e non faremo figli’.

Una decisione che a prima vista potrebbe sembrare molto egoista, dato che l’ex calciatore, di ben 22 anni più grande della sua attuale compagna, una moglie l’ha già avuta (Simona Ventura) e di figli ne ha due, Niccolò e Giacomo. Quindi perché negare all’appena 24enne Nicoletta Larini la possibilità di avere prima o poi una famiglia tutta sua?

Nicoletta Larini: ‘Oggi rinuncio a una famiglia per amore di Stefano. Ma in futuro…’

Se lo deve essere chiesto la stessa Nicoletta, che sull’argomento ha rilasciato dichiarazioni tutto sommato accondiscendenti (pur malcelando un certo rimpianto), lasciando però aperto spiraglio per il futuro: ‘Accetto la decisione di Stefano e accetto la privazione di una famiglia. Sono innamorata e pronta alle critiche. Oggi rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo. Lui non vuole? Amen, sarò diversa. Ma magari un giorno cambierà idea…’.

E se quel giorno non arrivasse, cara Nicoletta, puoi sempre cambiare tu (fidanzato).

Stefano Bettarini: ‘A Temptation Island Vip ho rischiato di perdere la donna che amo’

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono stati probabilmente la coppia più seguita di Temptation Island Vip, soprattutto per la presenza della ‘terza incomoda’ Simona Ventura nelle vesti di conduttrice. Alla fine è andata bene, anche se i momenti di tensione non sono mancati: ‘Di reality ne ho fatti parecchi e pure questa volta ero sicuro di saper gestire il tutto’, ha spiegato il Betta, ‘E invece c’è mancato poco che perdessi la persona che amo. Ero entrato nello spirito del gioco ma non capivo che stavo facendo del male a Nicoletta. Pentito? No, più che altro dispiaciuto’.