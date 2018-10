Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati? I due insieme per l’ultima di Temptation Island

Continuano le indiscrezioni sulla fine della storia tra Simona Ventura e Gerò Carraro nonostante i due hanno trascorso la serata di ieri, 9 ottobre 2018, insieme ad altri amici per guardare l’ultima puntata di Temptation Island VIP.



E’ stato il settimanale Chi ad annunciare che Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati dopo sette anni insieme e una serie di alti e bassi che, nel corso della relazione, li hanno resi protagonisti delle pagine di cronaca rosa. Solo qualche settimana fa, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, aveva immortalato Carraro in barca con una sconosciuta mentre la Ventura era impegnata con le riprese di Temptation Island VIP. In quel caso, arrivò prontamente la smentita della conduttrice che, a questa nuova notizia di rottura, ha risposto in modo indiretto.

Simona Ventura e Gerò Carraro insieme per Temptation Island VIP

Come mostrato in una delle sue Instagram story, infatti, Simona Ventura ha organizzato un gruppo di ascolto in occasione dell’appuntamento finale con il reality show di Canale 5.

Nel video postato sui social, la conduttrice e Gerò Carraro sono apparsi vicini, abbracciati e sorridenti, a dispetto di quanto dichiarato dal settimanale di gossip.

Per l’ennesima volta, dunque, la Ventura ha smentito le continue voci relative la fine della relazione con l’imprenditore con il quale, tuttavia, ha vissuto svariati momenti di alti e bassi.

Eppure, il giornalista Gabriele Parpiglia continua a sostenere che quanto dichiarato nelle ultime ore corrisponda a verità: ‘SuperSimo’, a suo dire, pare abbia bisogno di una pausa di riflessione per affrontare altri fatti della sua vita.

A cosa si riferisca l‘autore televisivo, però, non è dato saperlo.

Simona Ventura al compleanno del figlio Niccolò senza Carraro

L’ipotesi di crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro è stata alimentata dalla mancata presenza di quest’ultimo al compleanno di Niccolò Bettarini, primogenito della conduttrice.

Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, infatti, lei si è mostrata accanto ai figli e all’ex marito Stefano Bettarini, accompagnato dalla fidanzata Nicoletta Larini.

L’assenza di Carraro ha fatto mormorare il web e, a distanza di qualche ora, il settimanale Chi ha lanciato la notizia sulla rottura tra la Ventura e Carraro.

Poi, però, ‘SuperSimo’ ha confuso nuovamente le idee: dove si nasconde, quindi, la verità?