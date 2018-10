GF VIP 3, Stefano Sala bacia Francesco. Monte: ‘Ormai dicono che sono gay’

Occhi puntati sul GF VIP 3 e su due sex symbol di questa edizione: Stefano Sala e Francesco Monte, che si sono baciati poco dopo la terza puntata. L’atteggiamento dei due continua a far discutere il web, soprattutto dopo una notte passata insieme sotto le coperte.



‘Ormai dicono che sono gay’ – ha scherzato Francesco Monte, colto di sorpresa dal bacio sulle labbra di Stefano Sala. Il modello, ex fidanzato di Dayane Mello, infatti, ha raggiunto il coinquilino che, nel frattempo, si coccolava sul divano con Giulia Salemi e, abbracciandolo dopo la diretta del Grande Fratello VIP 3, ha realizzato quello che – forse – da settimane è il sogno della influencer italo-persiana: baciare l’aitante ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Stefano Sala e Francesco Monte insieme sotto le coperte

L’attenzione sui due sex symbol della Casa del GF VIP 3 era già stata puntata da Alfonso Signorini durante la terza puntata.

Monte e Sala avevano destato scalpore per aver trascorso la notte nello stesso letto e per essersi nascosti dalle telecamere usando le lenzuola.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi, dunque, hanno cercato di capire cosa sia accaduto tra i due, ironizzando sul fatto che possa essere nata una coppia del tutto inattesa per questa edizione del GF VIP.

‘Mi assumo io la responsabilità’ – aveva chiarito Stefano Sala – ‘Dovevo mettermi le mani nel naso e non sapevo dove metterle. Lui (Francesco Monte, ndr) mi fa ‘fallo sotto le coperte’.

Svelato l’arcano, i due belli del Grande Fratello VIP 3 hanno continuato a scherzare sull’accaduto anche dopo il chiarimento, giocando su quanto sia potuto davvero accadere sotto le lenzuola.

Francesco Monte e il bacio con Ivan Cattaneo

Stefano Sala, però, non è stato l’unico ad approcciarsi fisicamente con Francesco Monte: anche Ivan Cattaneo è riuscito a strappargli un bacio.

Proprio durante una serata goliardica, infatti, quest’ultimo si è avvicinato all’ex tronista cogliendolo di sorpresa.

‘Ivan (Cattaneo, ndr) prima mi ha infilato la lingua in bocca!’ – ha raccontato, stupito, Francesco Monte agli altri inquilini – ‘Dai, è impazzito! Ma non è normale che una persona mi infila la lingua’.

L’ex di Cecilia Rodriguez sembra essere proprio uno dei più ambiti della Casa di Canale 5: uomini e donne lo cercano e lui sta al gioco. Ma per quanto?

