GF VIP 3, Benedetta Mazza: ‘Osvaldo è stata una follia d’amore’

E’ tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello VIP 3 e, per la prima volta, Benedetta Mazza si è raccontata ricordando la sua relazione con il calciatore Osvaldo. Oggi single, la conduttrice ed ex modella si è ‘sbottonata’ parlando di quella che ha definito una ‘follia d’amore’.



Ci ha messo qualche settimana per iniziare ad aprirsi e, alla fine, Benedetta Mazza ha deciso di ascoltare il consiglio di Alfonso Signorini iniziando a parlare della sua vita privata. Finora, infatti, la nuova concorrente del GF VIP 3 aveva preferito osservare e rimanere in disparte ma, prima che questo atteggiamento la potesse rendere antipatica agli occhi del pubblico, la Mazza ha deciso di mettersi a nudo parlando proprio di una delle storie d’amore che l’hanno resa protagonista dei rotocalchi di cronaca rosa.

Benedetta Mazza: ‘Per amore mi sono licenziata’

Prima dell’intensa relazione con Osvaldo, Benedetta Mazza è stata fidanzata con l’attore Matteo Branciamore.

‘Sono stata quattro anni con questa persona’ – ha raccontato agli altri inquilini della Casa di Canale 5 – ‘Ma era un rapporto non sano, ci siamo lasciati male’.

‘Poi, dopo poco, incontro questa persona che mi travolge completamente’ – così, la Mazza ha ricordato il calciatore che, ai tempi della loro conoscenza, militava nel Porto.

‘Dopo tre mesi mi sono licenziata, ho buttato tutto per aria e mi sono trasferita in Argentina’ – ha raccontato, descrivendo quell’amore come una ‘follia’.

Ai tempi, la Mazza conduceva dei programmi per Rai Ragazzi, ma decise ugualmente di interrompere il contratto e mollare tutto per il calciatore.

Benedetta Mazza: ‘Seguire Osvaldo è stata una scelta folle, ma ponderata’

‘Pur essendo stata una scelta folle, è stata ponderata’ – ha spiegato Benedetta Mazza agli altri compagni del GF VIP 3.

Nonostante le preoccupazioni dei genitori, quindi, la Mazza volò in Argentina.

Forte dei sentimenti provati per una persona che, ancora oggi, definisce ‘eccezionale’, provò a dare una svolta alla sua vita.

L’amore tra la modella e il calciatore, però, è durato poco: ‘Da persona libera sono andate e da persona libera sono tornata’ – ha continuato a raccontare, ammettendo, a mente fredda, che quella relazione era da considerarsi ‘una morte annunciata’.