Fabrizio Corona contro Grande Fratello e Ilary Blasi: ‘Mi scattano strani impulsi’

Fabrizio Corona si scaglia contro il Grande Fratello e Ilary Blasi. L’imprenditore ha guardato l’ultima puntata del reality show in cui Silvia Provvedi, in lacrime, ha parlato della loro love story. Corona non si è trattenuto e su Instagram ha commentato quanto accaduto lunedì scorso su Canale 5.

Fabrizio Corona era davanti alla tv a guardare il Grande Fratello vip quando Silvia Provvedi ha parlato della fine della loro relazione. La cantante de ‘Le Donatella’ ha visto la clip di Verissimo in cui l’ex fidanzato ha dichiarato di non essere mai stato innamorato di lei. A sostenere la Provvedi, la conduttrice Ilary Blasi che ha lanciato qualche frecciata a Corona.

Fabrizio Corona si scaglia contro il Grande Fratello vip

Fabrizio Corona si è mostrato infastidito e contrariato da quanto visto durante la puntata del Grande Fratello vip andata in onda lunedì scorso. Silvia Provvedi in lacrime ha ammesso di non amare più l’imprenditore e di aver fatto molti sacrifici perché crede nell’amore e ha investito molto nella relazione con Corona. ‘Magari tra qualche anno ti farai una risata su questa storia e, come il tuo amico, canterai Viva la libertà’, l’ha consolata Ilary Blasi.

Fabrizio Corona non poteva certo restare in silenzio e così ha manifestato tutto il suo dissenso su Instagram. ‘Io non sono come gli altri, dico sempre quello che penso e faccio quello che mi viene di impulso: ieri sera e non mi vergogno a dirlo ho guardato il Grande Fratello vip’, ha ammesso Corona.

L’imprenditore è poi andato dritto al punto. ‘Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi. Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare dei guai per tutta una serie di cose non dette da chi doveva dirle, ma dette da altri e qui mi fermo. Mi fermo qui come mi sono fermato ieri sera, mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandissime risate’, ha tuonato Corona lanciando probabilmente un messaggio a a Ilary Blasi.

Fabrizio Corona non ci sta ad essere descritto come un cinico.’Detto questo, il cuore alle persone a cui voglio bene mi è rimasto. Ce l’ho. Non è vero che non ho il cuore’, ha concluso l’imprenditore.

Corona ha poi pubblicato una sua foto con un messaggio che sembra ancora una volta indirizzato al reality show di Canale 5.

‘Parlate, parlate… usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola storytelling’, ha scritto l’imprenditore riferendosi probabilmente agli ascolti del Grande Fratello vip che lo scorso lunedì ha perso la sfida contro la fiction ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ registrando un basso risultato.