Elisa Isoardi, la gaffe con Pino Insegno a La Prova del cuoco

Scivolone a La Prova del cuoco da parte di Elisa Isoardi. La conduttrice si è mostrata un po’ confusa per quanto riguarda la storia del cinema. Pino Insegno è stato ospite della puntata di ieri del cooking show di Rai 1 e la compagna di Matteo Salvini deve averlo scambiato per il collega Luca Ward.

Elisa Isoardi ha commesso una piccola gaffe a ‘La Prova del cuoco’. Si è infatti creato un po’ di imbarazzo quando la conduttrice ha introdotto il suo ospite: Pino Insegno attualmente impegnato al teatro con Alessia Navarro in ‘Imparare ad amarsi’.

La Gaffe di Elisa Isoardi a La Prova del cuoco

‘Attore, conduttore e doppiatore di successo è la grande voce italiana dei grandi film di Hollywood: Pino insegno’, è così che Andrea Lo Cicero ha presentato l’ospite d’onore de ‘La Prova del cuoco’.

L’attore entrando in studio ha chiesto a Lo Cicero di introdurlo con una voce diversa, o meglio di muovere solo le labbra perché ci avrebbe pensato lui stesso a doppiarlo. E qui è ‘cascata’ la Isoardi. ‘Me lo fai alla Russell Crowe che mi piace tanto?’, ha chiesto la presentatrice mentre regia mandava in onda la musica de ‘Il Gladiatore’. ‘Al mio segnale scatenate l’inferno mi piace tanto’, ha aggiunto la Isoardi. Peccato che il doppiatore di Russel Crowe nella celebre pellicola di Ridley Scott non sia Pino Insegno ma Luca Ward.

‘Quello è Luca Ward però, quello è Luca Ward’, ha ripetuto più volte Insegno mentre la musica del Gladiatore continuava a fare da sottofondo alla scena. ‘Ma non fa niente, puoi farla anche come Robert De Niro’, ha risposto la Isoardi.

Per sdrammatizzare Pino Insegno ha voluto metterci una pietra sopra: ‘Ma non fa niente, questa è la Prova del Cuoco non è Hollywood. Dobbiamo preparare da mangiare!’.

La prova del cuoco, i commenti della rete dopo la gaffe di Elisa Isoardi

L’inferno si è scatenato, ma su Elisa Isoardi per questa innocente gaffe. Il popolo della rete non perdona e su Twitter è possibile leggere qualche commento anche divertito alla gaffe della conduttrice de ‘La Prova del cuoco’.

Un'eroica Elisa Isoardi chiede a Pino Insegno di farle la voce di Russell Crowe… che è doppiato da @LucaWard. #laprovadelcuoco pic.twitter.com/9urK8eP41s — Giuseppe Ceglia (@giuseppeceglia) October 9, 2018

‘E magari a Luca Ward chiediamo Aragorn?! Ma come si fa a confondere in questo modo due voci strepitose? Sei sorda, ragazza? ANTONELLA, TORNA TI PREGO!’, scrive un utente su Twitter. ‘La Isoardi confonde LucaWard con PinoInsegnoma che ve lo dico a fa #la Isoardi confonde cose e persone’, si legge ancora.