Cristian Imparato, il cantante in ospedale: ‘Sono demoralizzato’

Cristian Imparato è in ospedale. Il cantante ha postato su Instagram una foto che ha allarmato i fan. L’ex protagonista di ‘Io Canto’ è stato ricoverato per problemi intestinali. L’artista aveva già avuto problemi di salute in passato. Spesso ospite di Barbara D’Urso nei suoi talk show, di recente Imparato ha partecipato a ‘Domenica Live’ e ribadito di non essere mai ricorso alla chirurgia estetica.

Cristian Imparato si trova in un letto d’ospedale. La foto pubblicata dal cantante non lascia alcun dubbio ed è lui stesso a dare ai follower qualche novità sul suo stato di salute.

Cristian Imparato in ospedale: ‘Devo essere forte’

‘Spero di riuscire a darvi presto buone notizie’, così Cristian Imparato informa i fan di essere stato ricoverato in ospedale. Il vincitore di ‘Io canto’ è costretto a fermarsi per un po’. Deve concentrarsi sulla salute.

‘Erano tre anni che non finivo su un letto di un ospedale per problemi intestinali e rivivere la stessa esperienza non è di certo una bella sensazione ma bisogna andare avanti ed essere forti’, ha scritto Imparato nella didascalia che accompagna l’immagine postata su Instagram.

Il cantante non nasconde lo sconforto e la preoccupazione, ad aiutarlo per fortuna c’è la famiglia che lo sostiene rendendo il suo ricovero meno duro.

‘Non vi nego che pur avendo un ‘caratterino’ mi demoralizzo subito e tendo a buttarmi giù. Fortunatamente ho una famiglia splendida che mi sta affianco h24 e tanta gente che mi vuole bene, questo mi stimola e mi aiuta tanto’, si legge ancora sulla sua pagina Instagram.

Tantissimi i commenti dei fan che mostrano al cantante vicinanza e affetto. ‘Forza Cristian’; ‘Rimettiti presto’; ‘In bocca al lupo’, sono solo alcuni dei messaggi che i follower gli hanno inviato.

‘Spero di rimettermi presto e di riprendermi la mia vita!’, ha concluso il vincitore di ‘Io Canto’.

Cristian Imparato e la polemica sugli interventi di chirurgia plastica

Barbara D’Urso ha di recente ospitato Cristian Imparato a ‘Domenica Live’ per parlare di interventi di chirurgia estetica. Al cantante sono stati spesso attribuiti ritocchi, che però lui ha sempre negato.

‘Non ho effettuato nessun intervento, nessun trattamento chirurgico e nessun filler, non vorrei più parlarne. A me dispiace che si sia creata questa polemica’, ha tuonato durante il talk show e dopo un battibecco con Rosa Perrotta.