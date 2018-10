Meghan Markle, la sorella Samantha si presenta a Kensington Palace e le guardie la cacciano

La sorellastra di Meghan Markle, Samantha è stata respinta dalle guardie di Kensington Palace. La donna che attualmente vive in Florida si è presentata senza invito all’ex-dimora di Lady Diana, ma è stata messa alla porta in quanto ospite non attesa e probabilmente ancor meno gradita.

Samantha Markle cacciata da Kensington Palace, una notizia che non sorprende affatto. La sorellastra della moglie del Principe Harry le sta provando tutte per mettersi in contatto con Meghan e anche per far parlare di sé.

La sorella di Meghan Markle cacciata da Kensington Palace

Samantha Markle lo aveva annunciato. Poco più di due settimane fa, la sorellastra della moglie del Principe Harry aveva scritto in una lettera indirizzata a Kensington Palace che se Meghan si fosse rifiutata di vederla lei si sarebbe presentata alla sua porta senza invito.

Detto, fatto. Durante il suo viaggio a Londra Samantha Markle si è presentata davanti ai cancelli di Kensington Palace insieme al compagno. La security l’ha immediata bloccata e invitata ad andare via. Una reazione davvero imprevedibile quella delle guardie reali tanto che Samantha aveva in mano una lettera per la sorellastra.

La donna ha così lasciato la missiva agli ufficiali con la speranza che venga recapitata a Meghan Markle.

Samantha Markle cacciata da Kensington Palace, le foto

Il Mirror ha documentato l’accaduto e pubblicato le foto di Samantha sulla sedia a rotelle (soffre di sclerosi multipla) e del marito fuori Kensington Palace.

Negli scatti la sorellastra della moglie del Principe Harry appare sorridente nonostante sia stata messa alla porta. Anche se una fonte ha dichiarato: ‘Se n’è andata furibonda, ma è stata un’immagine davvero triste’.

Meghan Markle's embarrassed sister hands note to Kensington Palace staff after being refused entry https://t.co/KrPl1LrNZv pic.twitter.com/W9RHIdPvs3 — Daily Mirror (@DailyMirror) October 7, 2018

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico la sorellastra di Meghan è rimasta nella zona di Kensington Palace per acquistare alcuni souvenir della famiglia reale.

Samantha Markle non è stata invitata alle nozze di Meghan. Poco prima del matrimonio aveva aspramente criticato la sorella e fatto anche un appello al Principe Harry chiedendogli di non sposare l’ex attrice. Superato qualsiasi astio, Samantha è stata ospite di numerose trasmissioni tv. In Italia è stata Barbara D’Urso a invitarla a Domenica Live. Samantha si è detta propensa ad una riappacificazione con la sorella anche per unire le forze e aiutare il padre malato. Chissà se le guardie hanno consegnato alla Duchessa di Sussex la lettera di Samantha Markle.