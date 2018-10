GF VIP 3, Silvia Provvedi in lacrime: ‘Sono stata io a non volere più Fabrizio Corona’

La terza puntata del Grande Fratello VIP 3 ha visto protagonista Silvia Provvedi, che è tornata a parlare della sua relazione con Fabrizio Corona. Chiamata in disparte da Ilary Blasi, la ‘Donatella mora’ non è riuscita a trattenere le lacrime e ha rivelato retroscena sconosciuti sull’amore appena concluso con l’ex compagno.



‘La persona che parla non è la persona con cui sono stata io’ – ha esordito Silvia Provvedi, scoppiando in lacrime dopo aver ascoltato le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha sminuito il rapporto sentimentale con la concorrente del GF VIP 3. ‘So quello che ho fatto, chi mi conosce sa che sono stata io a non volere più lui e non lui a non volere più me’ – ha continuato, seppur con difficoltà, la cantante de Le Donatella – ‘Ho rinunciato a tutto perché credo ancora nell’amore, credo nei valori, che probabilmente non ha lui’.

Silvia Provvedi: ‘L’ho presa umanamente in quel posto’

Già durante la settimana appena trascorsa, Silvia Provvedi si era aperta, parlando in Confessionale del rapporto con Corona e accusandolo di essere incapace di scindere ‘la persona dal personaggio’ e di voler vivere sempre sotto le luci dei riflettori.

‘Io ci ho creduto, ho amato e ho smesso di amare quando ho preso coscienza del fatto che l’uomo che avevo lasciato un anno e sei mesi prima non fosse più lo stesso’.

‘Resta che quello che ho fatto è stato vero, che i sacrifici fatti li ho fatti veramente’ – ha continuato a raccontare Silvia in uno dei suoi sfoghi privati nella Casa del GF VIP 3 – ‘Ho salvato il salvabile per far sì che una persona stesse bene e poi l’ho presa in quel posto’.

Così, Silvia Provvedi è tornata a parlare di Fabrizio Corona conquistandosi l’applauso fragoroso del pubblico in studio e ammettendo di vivere ancora in uno stato di tormento per ciò che ha vissuto con lui.

‘Quando gli ho fatto una promessa prima che lo arrestassero, l’ho mantenuta’ – ha continuato l’inquilina della Casa di Canale 5, ringraziando tutti coloro che in quel periodo l’hanno sostenuta e senza i quali, forse, non ce l’avrebbe fatta.

Silvia Provvedi: ‘Mi sento finalmente liberata da una gabbia’

Silvia Provvedi, però, ci ha tenuto a precisare che le lacrime versate oggi per Fabrizio Corona non sono di amore, ma di delusione e che, finalmente, si ‘sente liberata da una gabbia, da qualcosa che l’ha oppressa e che le ha tolto tutto’.

A dare man forte alla concorrente del GF VIP 3 ci ha pensato Alfonso Signorini: ‘Penso che Fabrizio ti abbia amato e in cuor suo lo sa’, ha detto il giornalista, ma la Provvedi ha precisato: ‘Le parole fanno male e l’amore va dimostrato’.

‘Dopo Corona ho incontrato delle persone speciali che spero di portarmi avanti per tutta la vita, ma lui non ne farà mai più parte’ – ha concluso Silvia, prima di raggiungere gli altri inquilini della Casa in salotto.

