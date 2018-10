GF VIP 3, Francesco Monte piange: ‘Cecilia Rodriguez è una ferita aperta’

E’ tempo di lacrime e di ricordi nella Casa del GF VIP 3, almeno per Francesco Monte che, rivedendo le foto della ex Cecilia Rodriguez, non è riuscito a trattenere lo sconforto. La sua settimana, infatti, è stata ricca di emozioni e Ilary Blasi ne ha voluto parlare in diretta tv.



Richiamando Francesco Monte nella stanza delle sorprese, la conduttrice del GF VIP 3 ha indagato sui reali sentimenti del giovane nei confronti della ex fidanzata, alla luce delle lacrime versate per lei proprio nel corso della settimana rinchiuso nella Casa. ‘Vorrei vedere qualcun altro al posto mio stare qui e rivedere le foto della ex donna tutti i santi giorni’ – ha commentato Monte, che ha continuato – ‘E’ giusto che riviva quel dolore dal quale sono fuggito’.

Francesco Monte e il mancato chiarimento con Cecilia Rodriguez

‘Cecilia Rodriguez è ancora una ferita aperta nel senso che, così come in un’altra situazione particolare della mia vita, ho avuto una reazione di gelo’ – ha spiegato Monte, precisando che non c’è più alcun sentimento nei confronti della ex.

Il nuovo inquilino del GF VIP 3, inoltre, ha ammesso di non aver alcun rimpianto per quanto accaduto e di non aver cercato alcun chiarimento poiché ‘la situazione era abbastanza chiara’.

Messo ulteriormente alla prova da Ilary Blasi, Francesco Monte non ha battuto ciglio dinanzi alla possibilità di confrontarsi nella Casa con Cecilia: ‘Che senso avrebbe ora?’, ha detto laconico.

Francesco Monte e il ricordo della mamma scomparsa

Le lacrime dell’ex tronista durante la terza puntata del GF Vip 3 non sono state solo per la ex fidanzata, ma anche per la mamma scomparsa sette anni fa.

‘E’ un dolore che non cancelli e che porterò sempre con me’ – ha ammesso Monte in Confessionale, rivedendo alcune importanti rivelazioni sulla madre Emma e sul modo in cui ha vissuto quel periodo.

Colpevolizzandosi per essere stato, forse, troppo superficiale e per non aver elaborato perfettamente il dolore, Francesco è scoppiato in lacrime.

Il Grande Fratello VIP 3, però, lo ha sorpreso e nella Casa è entrato il padre Angelo che lo ha stretto a sé, confortandolo.

‘Lo amo, non è facile fare da mammo e adattarsi alla nostra vita senza farci mai mancare nulla’ – ha detto Monte.