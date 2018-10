GF Vip 3, Fabio Basile non sa chi sia Sigmund Freud: ‘È un calciatore?’

Sfondoni da paura al GF Vip 3: Fabio Basile, nel bel mezzo di una chiacchierata con i compagni Elia Fongaro, Jane Alexander e le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, ha candidamente ammesso di non conoscere Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, scambiandolo addirittura per un… calciatore! Ma il bel judoka, campione olimpico a Rio 2016, non è l’unico concorrente del reality che ha manifestato una certa allergia alla cultura…

La conversazione è stata tutta da ridere: ‘Sigmund Freud… ma chi, il calciatore?’, ha incautamente detto Fabio Basile quando qualcuno, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3, ha avuto l’azzardo di nominare il celebre psicoanalista austriaco, ‘Ah ok, non è un calciatore? Ma allora io non lo conosco ‘sto ‘Friod’, ‘Froid’, ‘Fred’, come cavolo si chiama. Per caso si studia a scuola, siete sicuri? Eppure non ho mai sentito parlare di questo tizio, oppure non l’ho mai studiato’ (puntiamo decisamente sulla seconda ipotesi).

Elia Fongaro e Silvia Provvedi ‘consigliano’ Fabio Basile

La reazione degli altri è stata esilarante, quasi al limite dell’irriverente: tutti pensavano infatti che Fabio Basile stesse scherzando, ma quando si sono accorti che davvero non sapeva chi fosse Freud, sono rimasti piuttosto basiti. ‘Meglio che stai zitto e non aggiungi altro perché peggiori la situazione’, lo ha ammonito Fongaro, mentre Silvia Provvedi gli ha consigliato, in occasioni come questa, di fingere di sapere ma di non aprire bocca.

Precisiamo comunque che stiamo riportando questo episodio con assoluta leggerezza: nessuno vuole dare a Fabio Basile dell’ignorante (e poi fare arrabbiare un campione di judo non è una buona idea), e un ragazzo che ha dedicato la sua vita allo sport, ottenendo risultati di grandissimo rilievo, non è tenuto a conoscere ‘per forza’ Sigmund Freud. Così come a un psicoanalista non si richiedono particolari abilità nelle arti marziali.

Giulia Salemi ‘all’altezza’ di Basile: ‘Sofia è in Russia’

Anche perché, come anticipavamo, al GF Vip 3 Fabio Basile non è stato il solo a ‘inciampare’ su qualche nozione storica, geografica o grammaticale (nessuno però ha ancora raggiunto i livelli di Giulia De Lellis dello scorso anno). Giulia Salemi, per esempio, ha pure lei regalato alcune chicche di assoluto rilievo (crede che la città di Sofia sia in Russia), Eleonora Giorgi si è impappinata con il passato remoto del verbo cuocere e una delle Provvedi ha fatto parecchia confusione tra l’India e l’Asia.

E siamo solo all’inizio…