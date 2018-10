Fabrizio Corona, Tapiro per il rifiuto della sua donazione benefica: ‘E’ una fake news’

Con il ritorno di Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha ripreso a consegnare nuovi Tapiri d’oro: questa volta è toccato a Fabrizio Corona riceverne uno in seguito alla notizia di una donazione benefica rifiutata da una associazione.



Secondo quanto riportato dai giornali, Fabrizio Corona avrebbe donato 2mila euro al Telefono Rosa che pare abbia rifiutato la sua offerta. ‘E’ tutta una ca**ata! Non è assolutamente vero’ – ha commentato l’imprenditore, che in merito alla questione ha concluso – ‘Oggi c’è il problema delle fake news, i giornali si fanno pubblicità e guadagnano’. Valerio Staffelli ne ha approfittato, inoltre, per indagare su alcune dichiarazioni di Corona riguardo la sua vita sentimentale.

Fabrizio Corona: ‘Sono malato, mi sto curando!’

‘Lei ha dichiarato che il suo cuore è diviso a metà: una parte va a Nina Moric ed una va a Belén’ – ha chiesto il tapiroforo di Striscia, ironizzando sul fatto che l’unico amore di Corona sia un uomo, Lele Mora.

‘Purtroppo, ultimamente ho scoperto che non sono più capace di amare, ho perso il cuore’ – ha replicato Fabrizio Corona, ammettendo di essere nuovamente affetto da un problema – ‘Ho voglia di fare l’amore quasi tutti i giorni con donne diverse’.

‘Mi sto curando!’ – ha dichiarato con il Tapiro d’oro in mano – ‘Vedi? Stasera sto cercando di rientrare in orario perché sennò succede un altro casino’.

Il discorso, poi, si è spostato nuovamente sui guai giudiziari di Corona: ‘Vogliamo parlare della mia assoluzione?’ – ha chiesto, ma Valerio Staffelli gli ha ricordato che si tratta di un elenco ‘troppo lungo’.

Fabrizio Corona: ‘Sono molto inca**ato con una persona’

Approfittando delle telecamere di Striscia la notizia, inoltre, Fabrizio Corona ha lanciato un messaggio criptato.

‘Sono molto inca**ato con una persona molto vicina a me che mi ha fatto una delle cose più orribili che mi potesse fare’ – ha dichiarato ai microfoni di Canale 5.

‘Il nome non lo faccio perché uscirà sui giornali’ – ha concluso, lasciando un ultimo indizio – ‘E’ una persona che ha vissuto vicino a me per 15 anni. Spero di trattenermi perché sennò succede un casino’.

Così si è conclusa la consegna del Tapiro d’oro a Fabrizio Corona, l’ennesimo dopo un periodo di ‘astinenza’ dovuto alla carcerazione.