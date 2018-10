Chris Martin, l’ex di Gwyneth Paltrow avrà un figlio da Dakota Johnson?

Chris Martin diventerà papà di un maschietto, l’ex di Gwyneth Paltrow aspetta un figlio dalla compagna Dakota Johnson? La notizia arriva a pochi giorni dal matrimonio della Paltrow con Brad Falchuk a cui Martin non ha preso parte. Il frontman del gruppo musicale dei Coldplay ha già due figli dalla ex moglie: Aple e Moses.

Per ora si tratta di un’indiscrezione, a lanciare lo scoop è TMZ che sostiene che Dakota Johnson sia incinta del compagno Chris Martin. A quanto si apprende dal sito di gossip la coppia avrebbe dato una festa e comunicato il sesso del nascituro a parenti e amici.

Dakota Johnson aspetta un figlio da Chris Martin?

Dakota Johnson sta per diventare mamma? Secondo TMZ non ci sono dubbi, l’attrice sarebbe incinta del compagno Chris Martin. La coppia è stata paparazzata un anno fa mentre passeggiava per le strade di Malibù, da allora a quanto pare non si sono mai lasciati. A sigillare il loro amore anche un tatuaggio, il simbolo dell’infinito che entrambi sfoggiano sulle braccia.

La settimana scorsa la coppia avrebbe dato una festa: i fotografi hanno pizzicato alcune celebrità, tra cui Sean Penn e Julia Roberts, intenti a entrare nella casa di Chris Martin.

L’abitazione era decorata con palloncini rosa e blu. I paparazzi avrebbero scorto anche i genitori dell’attrice: Melanie Griffith e Don Johnson.

Poco prima della fine della festa una marea di palloncini blu sono stati visti volare su in cielo dalla casa del cantante. TMZ dunque trae una conclusione molto semplice: Chris Martin e Dakota Johnson avrebbero organizzato una festa per celebrare la gravidanza dell’attrice e rivelare il sesso del nascituro.

Si tratterebbe dunque di un maschietto. Tutti gli elementi raccolti lascerebbero pensare che la festa sia stata organizzata per rivelare il sesso del nascituro. Conclusioni affrettate? Per ora nessuna conferma ufficiale.

La coppia è sempre stata molto riservata e lontana dai riflettori. ‘Non ho intenzione di parlarne, ma sono molto felice’, aveva detto Dakota Johnson alla rivista Tatler interpellata sulla relazione con il frontman dei Coldplay. L’attrice è anche stata avvistata a New York lo scorso settembre con un abbigliamento piuttosto comodo.

Il rappresentante di Dakota Johnson smentisce la gravidanza

Il rappresentante dell’attrice ha smentito però la notizia e dichiarato che la coppia aveva semplicemente organizzato una festa di compleanno.

Interrogato sulla presenza dei palloncini blu e rosa, però il rappresentante non ha spiegato la correlazione tra il party e l’utilizzo degli addobbi tipici delle feste per rivelare il sesso di un nascituro.