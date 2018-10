Carlotta Mantovan oggi: ‘Dopo la morte di Fabrizio Frizzi vivo alla giornata’

A quasi sette mesi dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan oggi è una donna che cerca faticosamente di recuperare un poco di serenità, sia per se stessa che per la figlia Stella di 5 anni, a cui sta naturalmente riversando tutto l’amore e le attenzioni che una bimba rimasta prematuramente senza papà necessita. Per sua stessa ammissione non è un periodo facile (‘Mi lascio trasportare un po’ dagli eventi’), ma proprio Stella, e l’affetto della gente verso Fabrizio, le stanno dando la forza per guardare avanti con una certa fiducia.

Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, tornata recentemente in TV col programma Tutta Salute su Rai 3 (e in predicato di partecipare al remake di Portobello griffato Antonella Clerici), ha parlato della sua attuale situazione in un’intervista a Chi, una delle prime concesse dopo la scomparsa del marito.

Leggi anche: La moglie di Fabrizio Frizzi torna in TV, ‘Ringrazio la Rai per l’opportunità’

Carlotta Mantovan: ‘Mia figlia Stella è tutta la mia vita’

‘È vero, non è una fase serena’, ha ammesso, ‘Mi lascio un po’ trasportare dagli eventi, vivo alla giornata e penso più al presente che al futuro, senza fare troppi progetti. Ma per fortuna c’è Stella, che è tutta la mia vita. E anche l’amore della gente per Fabrizio mi aiuta ad andare avanti, giorno dopo giorno’.

Leggi anche: Carlotta Mantovan, foto con la figlia Stella per il primo giorno di scuola della bimba

Nonostante l’età della piccola, il rapporto tra Carlotta Mantovan e la figlia Stella si basa sull’assoluta schiettezza: ‘Le ho sempre parlato liberamente, del resto sarebbe stato difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. E poi è abituata, io e Fabrizio l’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta. Se mi fa delle domande scomode sono tenuta a risponderle: lo so che non è sempre facile, ma non sono la prima a dover incontrare questa difficoltà’.

Leggi anche: Rai, omaggio a Fabrizio Frizzi durante la presentazione dei palinsesti 2018-19

Carlotta Mantovan: ‘Su Instagram, quando posso, rispondo a tutte le persone che mi scrivono’

Difficoltà che Carlotta Mantovan oggi sta provando a superare, come detto, anche con il supporto dei tantissimi fan di Fabrizio Frizzi: ‘Vorrei ringraziarli e abbracciarli tutti a uno a uno, il loro calore mi ha dato e continua a darmi tantissimo aiuto, e quando posso rispondo pure a chi mi scrive su Instagram. Anche i miei due cavalli, Luxette, comperata con Fabrizio, e Bonus, me ne danno. Potrei rinunciare a tante cose, dal cinema allo shopping, ma non a loro, perché quando cavalco non penso ad altro’.