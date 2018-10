X Factor, Lodo Guenzi massacrato sui social dai fan: ‘Incorente e ipocrita’

Lodo Guenzi è il nuovo giudice di ‘X Factor 12’, il leader della band ‘Lo Stato Sociale’ sostituirà Asia Argento nel talent show di Sky. L’annuncio ufficiale è arrivato soltanto venerdì scorso, i fan dell’artista bolognese non hanno gradito e hanno manifestato il proprio dissenso sui social massacrando il frontman della band.

L’idea che Lodo Guenzi si costruisca una propria identità televisiva non piace ai fan. Qualcuno aveva già storto il naso quando l’artista era salito sul palco del concerto del primo maggio come conduttore, ma l’idea che possa prender parte a un talent show come giudice ha sollevato non poche polemiche.

Lodo Guenzi giudice di X Factor e i fan lo massacrano sui social

Il nome di Lodo Guenzi era già stato fatto lo scorso maggio quando si vociferava che sarebbe stato lui il nuovo giudice di X Factor. L’indiscrezione però non aveva avuto conferma tanto ed è stata poi scelta Asia Argento. L’attrice però non potrà proseguire l’esperienza su Sky, dopo l’affare Bennett la figlia del regista Dario Argento è stata costretta ad abbandonare il talent show.

Così sarà Lodo Guenzi a prendere il suo posto. I fan de Lo Stato Sociale però non hanno apprezzato perché la band ha manifestato in passato posizioni contrarie ai talent show. ‘Nasci rockstar, muori giudice ad un talent show’ cantavano nel 2017.

Guenzi però ha sempre sostenuto l’importanza di allinearsi al sistema per conquistare più persone possibili con la sua musica. Il nuovo ambito di conquista, dopo il palco dell’Ariston e del concertone del Primo Maggio è il banco del giudice del talent di Sky, evidentemente non è quello che immaginavano i fan della band.

‘Siate con me, sarà tutto molto bello’, ha scritto l’artista su Twitter. Il post però ha sollevato la reazione dei fan.

Grazie @XFactor_Italia sarà una bellissima esperienza. Però due parole su #XF12 le voglio esprimere. Prima di tutto voglio dire ad @AsiaArgento che è stata formidabile. Per il resto si comincia. Siate con me. Sarà tutto molto bello.#LodoGuenzi #5ottobre pic.twitter.com/aJMtovUiNU — Lodo Guenzi (@lodoguenzi) October 5, 2018

‘Si parte alternativi a tutto e duri e puri, si arriva a quella roba là… Complimenti e auguri’, si legge sui social. ‘Par**o’, è tra i commenti più ricorrenti. Molti puntano il dito contro Guenzi dandogli dell’ipocrita e del venduto e ricordandogli sue vecchie dichiarazioni contro ‘X Factor’. ‘Un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni’, è così che il leader de ‘Lo Stato sociale’ aveva definito il talent di Sky.

Lodo Guenzi felice dell’esperienza a X Factor: ‘L’unico provino che avrei potuto passare

Intanto Lodo Guenzi si è detto entusiasta della nuova avventura. Il cantante ha ringraziato Asia Argento per l’opportunità. ‘Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare ad X Factor’, ha detto l’artista.

Lodo Guenzi ha spiegato che la sua vocazione è quella di parlare a più persone possibili, non certo vivere da ‘eremita che parla solo a chi se lo merita’. Non resta che attendere il debutto, magari i fan cambieranno idea.