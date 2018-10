Ivan Cattaneo al GF Vip 3 piange per l’ex fidanzato: ‘Ora sta con un altro’

Giornata difficile per Ivan Cattaneo al GF Vip 3: l’estroso cantante ha avuto una specie di crollo nervoso ripensando al suo ex fidanzato storico, che a differenza sua si è rifatto una bella vita negli Stati Uniti, e più in generale ai vari amori del passato, che a quanto pare non gli hanno lasciato nessun ricordo particolarmente piacevole, tanto da indurlo a rivelare di non essersi mai sentito veramente amato. A consolarlo ci ha pensato per fortuna Silvia Provvedi, l’unica tra i concorrenti del reality a raccogliere il suo sfogo.

‘Tutti i miei amori passati non mi hanno dato mai niente’, ha detto un affranto Ivan Cattaneo alla gemella delle Donatella, ‘Non ho mai avuto nessuno che mi abbia voluto bene, nessuno mi ha mai amato’. Parole molto forti che hanno decisamente turbato la giovane modenese.

Ivan Cattaneo: ‘Il mio ex è in America con un nuovo compagno’

‘Per esempio poco fa mi è tornato in mente il mio ex’, ha proseguito Ivan Cattaneo tra le lacrime, ‘Ora lui è in America con il suo nuovo compagno. Non stiamo insieme più da tanto tempo, ma ci ho pensato e sono crollato. Siamo stati fidanzati per 18 anni e abbiamo continuato a vederci anche per un po’ dopo esserci lasciati. Poi lui è partito e dopo cinque anni si è messo con un’altra persona’.

Silvia Provvedi a Ivan Cattaneo: ‘Nella vita le sconfitte fanno crescere’

Silvia Provvedi ha ascoltato con attenzione le parole di Ivan Cattaneo al GF Vip 3, abbracciandolo per testimoniargli di aver compreso il suo sfogo. ‘Coraggio’, gli ha detto, ‘Nella vita anche le sconfitte fanno crescere’ (è singolare che sia toccato a una delle più giovani del gruppo vestire i panni dell’esperta in faccende sentimentali, potere della casa del Grande Fratello Vip).

Successivamente Ivan si è calmato e ha raggiunto gli altri concorrenti in giardino, adattandosi al divertimento generale. Divertimento che però nel suo caso potrebbe finire molto presto, dato che Cattaneo è a serio rischio eliminazione facendo parte della lista dei nominati.