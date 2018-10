Domenica Live, Marco Cucolo: ‘La morte di Loren una pugnalata al cuore’

A seguito della lettera inviata a Barbara D’Urso la scorsa settimana, Marco Cucolo è tornato a Domenica Live per parlare della morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo. Ora che la compagna è una delle concorrenti ufficiali del GF VIP 3, il giovane ha scelto i microfoni di Canale 5 per raccontare il suo dolore.

La morte di Loren, infatti, non ha colpito solo la Del Santo, ma anche il suo compagno: ‘Fatico a dormire e non so se riuscirò a guarire da questa ferita’ – ha confessato in lacrime Marco Cucolo nel salotto di Domenica Live, raccontando alcuni aspetti della sua vita insieme al figlio di Lory. Nonostante la differenza di età, infatti, i figli della Del Santo hanno accettato di buon grado il compagno della madre e, proprio Loren, ha avuto con Cucolo un rapporto speciale: ‘Mi ha sempre fatto sentire uno di famiglia, non mi ha mai giudicato per la differenza di età’ – ha rivelato l’ospite della D’Urso – ‘Ho avuto l’orgoglio e la fortuna di entrare a far parte della sua cerchia di persone e lui in qualsiasi occasione era sempre dalla mia parte’.

Leggi anche: Domenica Live, Marco Cucolo difende Lory Del Santo: ‘Nessun funerale per il figlio Loren’

Marco Cucolo: ‘Uniti eravamo una famiglia’

E, proprio questo modo di entrare a far parte della famiglia di Lory Del Santo, ha fatto sentire Marco Cucolo parte integrante di quel gruppo di persone alle quali è profondamente affezionato.

‘Sognavo di vivere un giorno tutti insieme, perché uniti eravamo una famiglia’ – ha ammesso.

La scorsa estate, però, il compagno dell’attuale concorrente del GF Vip 3, aveva preferito lasciare alla Del Santo la possibilità di viversi i suoi figli da sola, in seguito ad un periodo difficile vissuto con Devin.

Solo dopo, poi, ha raggiunto la compagna negli Stati Uniti e, proprio in quei giorni la coppia ha ricevuto la triste notizia del suicidio di Loren.

‘Abbiamo ricevuto una telefonata a fine agosto. Lory, la prima cosa che ha fatto, è stata quella di abbracciarmi e mi ha detto: ‘Tu sei con me, dalla mia parte?’ – ha raccontato, in lacrime, Cucolo, ricordando i momenti più bui di quei giorni.

‘Lory mi ha detto: ‘Loren è diventato un angelo e non è più con noi’ – ha ricordato, spiegando come la Del Santo abbia reagito a quella notizia.

‘Di notte non riusciva a dormire, stava tutto il giorno su una sedia e guardava un punto fisso nel vuoto. Piangeva e non parlava’.

Dopo un lungo periodo in cui Lory ha perso 15 chili, la Del Santo ha trovato la forza di reagire raccontando cosa le è accaduto a Verissimo e chiedendo, poi, alla produzione del GF VIP 3 di poter partecipare ugualmente al reality show.

Leggi anche: Lory Del Santo, il figlio Loren morto suicida a 19 anni: ‘Aveva una patologia cerebrale’

Marco Cucolo: ‘Ho deciso di vivere questo momento solo’

Oggi che la sua compagna è chiusa nella Casa di Canale 5, Marco Cucolo ha scelto di vivere questo momento tragico lontano dai suoi familiari.

‘Ho la mia famiglia che vuole starmi vicino, ma ho detto no’ – ha spiegato l’ospite di Domenica Live, ammettendo che questo lutto gli ‘ha distrutto il cuore’ perché Loren era un ragazzo speciale, ‘una persona sensibile, profonda, diversa da tutti gli altri della sua età’.