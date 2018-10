Barbara D’Urso e Mara Venier, è guerra per gli ascolti di Domenica Live e Domenica In

Tra Barbara D’Urso e Mara Venier la guerra è aperta: le due signore della domenica sono partite dichiarandosi grandi amiche, ma sono bastati i dati auditel delle prime puntate a sgretolare un rapporto ‘sincero’ tra le conduttrici di Mediaset e Rai.



La simpatia tra Barbara D’Urso e Mara Venier, infatti, sembra essere definitivamente terminata e i dati sugli ascolti di Domenica Live e Domenica In del 7 ottobre 2018 hanno acceso nuovamente la miccia. Pur senza mai fare il nome della collega concorrente, le due hanno postato su Instagram delle dichiarazioni in cui si definiscono soddisfatte del seguito di pubblico e si dichiarano, rispettivamente, vincitrici della domenica. E, se la Venier ha preferito usare un po’ di ironia, la D’Urso ha invitato, stizzita, a rendere noti i ‘dati auditel Veri’.

Leggi anche: Mara Venier, Domenica In stravince e batte Domenica Live di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: ‘Vedo in giro strani calcoli senza valore’

‘Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live!!! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!!’- ha esordito la ‘Barbarella’ su Instagram, allegando uno dei suoi tanti scatti realizzati ad hoc per esprimere soddisfazione.

‘Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%’ – ha aggiunto la D’Urso, lanciando una frecciata alla concorrenza.

‘Questi sono i dati Auditel VERI!!’ – ha tuonato – ‘Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero’.

Domenica Live, almeno dal punto di vista di Barbara D’Urso, dunque, sembra continuare a fronteggiare egregiamente Domenica In e, questo, ‘nonostante si parta 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbia più del doppio della pubblicità’.

Mara Venier, la frecciata a Barbara D’Urso

Dall’altra parte, invece, Mara Venier, che non ha nascosto gli screzi nati con la collega di Mediaset, ha ringraziato il pubblico che l’ha seguita sottolineando la vittoria contro Domenica Live.

‘Ieri è andata molto bene!!!! Domenica In 15.45 Domenica Live 13.98’ – ha evidenziato il volto di Rai 1 – ‘Grazie al pubblico che ci ha seguito’.

A rimarcare l’astio nato con la collega, poi, un’esternazione della Venier in diretta a Domenica In: ‘Sono molto felice di fare questo programma, credo che sia una bella trasmissione fatta col cuore, con i sentimenti, quelli veri!’.

Il riferimento alla D’Urso è sembrato quasi scontato e il video con le dichiarazioni della Venier ha fatto subito il giro del web.

Leggi anche: Mara Venier: ‘La Domenica In delle Parodi? Preferivo guardare Barbara D’Urso’