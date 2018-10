Anna Moroni su Rete 4, il ritorno in tv dopo la Prova del cuoco

Anna Moroni dopo ‘La Prova del cuoco’ approda su Rete 4. L’ex spalla di Antonella Clerici ha detto addio allo show di Rai 1 dopo l’abbandono della sua conduttrice storica ora sostituita da Elisa Isoardi. Nessuna pensione però per Annina che dopo un periodo di vacanza ha deciso di tornare sul piccolo schermo, questa volta però sulle reti della concorrenza.

Dalla Rai a Mediaset, Anna Moroni sarà protagonista di un programma di cucina su Rete 4. Ad annunciarlo è la stessa ex protagonista de ‘La Prova del cuoco’ che su Facebook ha invitato i fan a seguirla in questa nuovissima avventura.

Anna Moroni con Davide Mengacci su Rete 4

Anna Moroni sarà protagonista della nuova edizione di ‘Ricette all’italiana’, il programma in onda tutte le mattine su Rete 4 a partire da lunedì 22 ottobre dalle 11.30.

L’ex spalla di Antonella Clerici entra dunque a pieno titolo nel cast dello show di Mediaset. Dall’altra parte della rete, ‘La prova del cuoco’ di Elisa Isoardi.

Anna Moroni dunque sfida il programma che l’ha ospitata per 16 lunghi anni. ‘Presto sarò su Rete 4, la nuova Rete 4 a cucinare per voi, mi raccomando seguitemi’, lo ha annunciato la stessa Annina in un video postato dal canale tv Mediaset. In cucina, padelle sui fornelli e olio alla mano, nel filmato la Moroni sembra pronta per la nuova sfida sul piccolo schermo.

UNA GRANDE NOVITÀ SU RETE4 La mitica Anna Moroni ha un incredibile messaggio per voi!!! Siete pronti ad ascoltarla e scoprire cosa ha in serbo? 📩👩‍🍳 Pubblicato da Rete4 su Venerdì 5 ottobre 2018

Non mancano alcuni commenti acidi nei confronti dell’ex spalla di Antonella Clerici. ‘Per fortuna dovevi ritirarti e andare in pensione’, ‘Non ti guarderò’, scrive qualcuno su Facebook. Altri però augurano alla Moroni tanta fortuna per la nuova avventura sul piccolo schermo.

Anna Moroni e l’addio alla Prova del cuoco

‘Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella: la trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io deciso di salutare il programma. Poi, sa, le vie del Signore sono infinite. Ma per adesso è una decisione irremovibile’, aveva dichiarato Anna Moroni in un’intervista a Spy Magazine.

Il braccio destro di Antonella Clerici però non ha mai parlato di addio al piccolo schermo. ‘Tornerò a fare la casalinga soddisfatta, mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina e poi, quando ci sarà l’occasione, tornerò a fare qualcosa anche in tv. Adesso, però, fatemi andare un po’ in vacanza. E così è stato, l’occasione è arrivata e Anna Moroni è pronta a ‘far lavare le mani’ anche a Davide Mengacci.