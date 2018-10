Nadia Toffa il ritorno in tv a Le Iene: ‘Felice di essere con voi’

Nadia Toffa è tornata a Le Iene. La conduttrice è apparsa nuovamente in tv dopo una lunga pausa. Lo scorso maggio, infatti, la Toffa aveva salutato il pubblico del programma e si era allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi completamente alla cura del tumore. Ad accoglierla con un caloroso abbraccio il nuovo team che l’affianca alla conduzione domenicale dello show di Italia 1: Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Nicola Savino, infatti, sarà partner di Alessia Marcuzzi il mercoledì sera.

Lo aveva annunciato e così è stato, dopo la pausa estiva Nadia Toffa è tornata alla guida de ‘Le Iene’. In un post pubblicato a inizio settembre la conduttrice si era mostrata con il classico completo da Iena negli studi di Cologno Monzese precisando che si era di nuovo messa all’opera. L’apparizione di Nadia Toffa sul piccolo schermo però è avvenuta durante la prima puntata della stagione dello show di Italia 1 andata in onda ieri 30 settembre 2018.

Nadia Toffa, il ritorno a Le Iene

‘Sono felice di essere con voi’, sguardo sorridente, volto un po’ gonfio e parrucca sulla testa, Nadia Toffa ha esordito così in occasione del ritorno sul piccolo schermo.

I suoi compagni di avventura le hanno fatto subito notare che è in ottima forma e prima di darle il via per il lancio del servizio di apertura della nuova stagione del programma dedicato alla tragedia del Ponte Morandi di Genova, si sono stretti in un bellissimo e caloroso gesto d’affetto e di accoglienza.

‘Un bell’abbraccio prima di cominciare ci vuole anche da parte di tutti quelli che sono a casa e che per tutta l’estate ci hanno chiesto di te’, e così Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma si sono dati un affettuosissimo abbraccio.

Nadia Toffa non si è soffermata a lungo sul suo stato di salute, né ha rilasciato commenti circa le polemiche che l’hanno travolta nei giorni scorsi per il suo libro: ‘Fiorire d’Inverno’ edito da Mondadori e in uscita il prossimo 9 ottobre. La Toffa è stata infatti accusata di aver parlato del tumore che l’ha colpita come di un dono.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, La Iena si è poi difesa: ‘Non sono stata chiara: per me non è il cancro a essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci’.