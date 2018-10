Marco Bocci ha rischiato di morire: ‘Un herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello’

Marco Bocci ha rischiato grosso a causa di un herpes cerebrale. Mesi fa, quando era nel cast di ‘Amici di Maria De Filippi’, l’attore è stato ricoverato. Bocci ha spiegato che a causa delle complicazioni di un banale herpes è stato costretto a trascorrere un periodo in ospedale. La moglie Laura Chiatti gli è stata vicina, ma anche il pubblico tanto che l’attore ha rinnovato i ringraziamenti nei confronti dei telespettatori.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore ha rotto il silenzio sul ricovero che lo ha costretto a stare lontano dal piccolo schermo lo scorso maggio. Bocci era tornato ad ‘Amici’ visibilmente provato e non era riuscito a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto una sorpresa dalla moglie Laura Chiatti.

Marco Bocci racconta di aver rischiato la vita a causa di un herpes cerebrale

‘Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello’, ha raccontato Marco Bocci a Verissimo.

Marco Bocci racconta il ricovero in ospedale (video)

Un male rarissimo provocato dal passaggio del virus che si sviluppa sulle labbra, al cervello. L’attore è stato costretto a un ricovero d’urgenza tanto che lo scorso maggio si è assentato dal programma ‘Amici’. Il pubblico notando la sua assenza si era molto preoccupato, ma attraverso un video postato sui social Bocci aveva tranquillizzato i suoi fan.

‘Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene’, ha spiegato Marco Bocci durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Marco Bocci e l’amore per Laura Chiatti

Marco Bocci ha vissuto un momento difficile, fondamentale è stata la vicinanza di Laura Chiatti sua moglie da quattro anni e madre dei due sue bimbi Enea e Pablo.

‘Mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio’.

La famiglia, ha detto l’attore, ‘è il suo mondo’ tanto che non riesce a restare lontano dai suoi cari per periodi lunghi. I giorni più belli della sua vita? ‘Il giorno in cui mi sono sposato e la nascita di Enea e Pablo’, l’attore non ha avuto alcuna esitazione nel rispondere a questa domanda.