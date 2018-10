Mara Venier intervista Al Bano: ‘Mi piacevi ma tu non mi filavi’

Mara Venier ha svelato un retroscena piccante durante l’intervista ad Al Bano andata in onda ieri a ‘Domenica In’. La zia Mara ha confessato di aver avuto un debole per il cantante di Cellino San Marco. Galeotto fu il Sanremo del 1996, lei all’epoca era fidanzata con Renzo Arbore, mentre Al Bano forse era già in crisi con Romina Power.

La Zia Mara ha ospitato nel salotto di ‘Domenica In’ il cantante di Cellino San Marco che ha parlato del rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso, ma anche della vita professionale. Durante l’intervista però è spuntata fuori una confessione della conduttrice che in passato ha guardato Al Bano sotto una prospettiva davvero particolare.

Mara Venier e la confessione su Al Bano

Mara Venier ha ammesso di aver avuto un debole per Al Bano in passato fin dal Sanremo del 1996. La conduttrice sarebbe rimasta affascinata dall’artista e non solo per le doti canore.

‘Forse ti piacevo come cantante’, le ha risposto il leone di Cellino San Marco. Zia Mara ha cercato di essere più esplicita: ‘Mi piacevi proprio come persona, ma tu non mi filavi avevi sempre il broncio’.

La Venier ha poi corretto il tiro spiegando che non si è trattato di amore, ma di semplice amicizia. ‘Volevo essere tua amica, ma tu non mi guardavi nemmeno’, ha commentato.

I rapporti fra i due si sono evoluti in una grande amicizia tanto che Mara Venier ha introdotto l’arrivo in studio di Al Bano parlando di lui come di un ‘fratello’.

Al Bano non si è sbottonato troppo e alla domanda dell’amica Venier sul suo stato sentimentale, il cantante ha risposto: ‘Se sono single? Ma che te frega?’.

Il cantante di Cellino San Marco però non si è tirato indietro e ha risposto alle domande che la Venier gli ha fatto sulle donne della sua vita. Il cantante si è detto contento di aver ritrovato il rapporto con Romina Power, ma anche con Loredana Lecciso per il bene dei figli.

A proposito della showgirl, Al Bano ha spiegato che l’ex compagna vive attualmente a Lecce mentre lui nella tenuta a Cellino San Marco. Il cantautore ha sempre sognato un grande amore come quello dei genitori, ma la vita lo ha condotto verso altre strade.

‘Avrei voluto un amore come quello dei miei genitori. Con Romina, dopo 30 anni insieme, pensavo che sarei rimasto tutta la vita. Invece è andata male’, ha raccontato il leone di Cellino San Marco a Mara Venier. Il cantante non ha voluto specificare se attualmente è single o meno, ma alla domanda della Venier su quale sia la sua donna ideale, si è dimostrato un gran signore: ‘Le due che ho sposato’, ha risposto il cantautore che ha poi chiarito che con la Lecciso non sono mai andati all’altare.