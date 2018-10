Lorenzo Crespi e Karina Cascella, lite a Domenica Live: ‘Sei un essere inutile’

Tra Karina Cascella e Lorenzo Crespi è esplosa la lite durante la puntata di Domenica Live andata in onda ieri, 30 settembre 2018. Tra l’opinionista e l’attore sono volate parole forti e piuttosto pesanti, i due ospiti di Barbara D’Urso si sono insultati a vicenda e Crespi ha anche tirato in ballo Maria De Filippi tanto che Carmelita è dovuta correre ai ripari.

La puntata di Domenica Live di ieri ha avuto tra i protagonisti: Karina Cascella e Lorenzo Crespi. L’opinionista è infatti intervenuta durante un alterco tra l’attore e il giornalista Roberto Alessi. L’intromissione dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ durante la discussione non è affatto piaciuta a Crespi che non si è trattenuto e si è scagliato contro la Cascella.

Domenica Live, la lite tra Karina Cascella e Lorenzo Crespi

Durante il programma di Barbara D’Urso gli ospiti in studio sono stati invitati a intervenire sulla seguente tematica: ‘Vip caduti in disgrazia’. Lorenzo Crespi, spesso nel salotto della conduttrice napoletana ha raccontato la sua vicenda personale.

Karina Cascella e Lorenzo Crespi la lite a Domenica Live

Karina Cascella ha posto all’attore la seguente domanda: ‘Contro chi stai lottando?’, Crespi ha subito risposto a tono: ‘Ti rispetto molto, ti stimo e non so nemmeno perché stai qui a parlare di artisti che hanno 50 anni di carriera. Non mi sento in dovere di rispondere a te. Ho due malattie terribili. Siamo al fondo totale. Sei tu il fondo, Karina!’.

L’opinionista ha invitato l’attore a farsi vedere da uno psicologo. Anche il giornalista Roberto Alessi è intervenuto dando a Crespi dell’arrogante.

L’attore ha così replicato anche a lui: ‘Non considero neanche te. Per i giornali tuoi, non aprirei bocca, sei un falso’. Karina Cascella ha ripreso la parola e sentenziato: ‘Devi ridimensionarti anche per quanto riguarda il tuo mestiere. Hai avuto la possibilità di fare un lavoro bello e ora piangete miseria. Ma pensate alla gente che non arriva a fine mese! Vai a lavorare!’.

La risposta dell’attore è stata al vetriolo. ‘Anche tu vai a lavorare, tu sei l’inutilità fatta a persona. Sei un essere inutile. Trovati un lavoro. Questa è malata mentale. Non puoi giudicare nessun artista perché sei il nulla. Ho vinto tutto nella vita. Ti pagano per dire stronzate, la vergogna è questa. Non sei in grado di giudicare un artista. Parlo solo con gli artisti’, Crespi si è così rivolto con parole non proprio gentili alla Cascella.

La D’Urso si è poi sentita in dovere di intervenire quando è stata tirata in ballo la conduttrice di ‘Uomini e Donne’. ‘Stai in mezzo al pubblico della De Filippi, ti meriti quello!’, ha detto Crespi alla Cascella.

La padrona di casa ha rimproverato l’attore e così Crespi ha dovuto ridimensionare quanto dichiarato: ‘Amo la De Filippi, questo non vuol dire che io debba amare anche il suo pubblico… intendo i suoi opinionisti’. I due litiganti però non hanno voluto scambiarsi le scuse.