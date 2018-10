Eva Henger torna a parlare di Francesco Monte nel salotto di Domenica Live e, intervistata da Barbara D’Urso, ha detto la sua in merito all’ingresso del giovane nella Casa del Grande Fratello VIP 3. Dopo quanto accaduto su L’Isola dei famosi, per la Henger nessun rancore: varrà lo stesso per Monte?

Certo è che Eva Henger, dopo aver denunciato il ben noto ‘canna gate de L’Isola’, ha continuato a sostenere le sue tesi su Francesco Monte pur non venendo appoggiata – pubblicamente – dagli altri concorrenti del reality show. A distanza di mesi, poi, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha ottenuto la sua rivincita con l’ammissione al Grande Fratello VIP dove, almeno per il momento, si sta dimostrando pacato, educato e mansueto. Proprio in merito a questa seconda possibilità che gli è stata concessa da Mediaset, la Henger si è detta contenta e speranzosa che Monte possa ‘dimostrare qualcosa di buono’.

Eva Henger: ‘Francesco Monte non mi ha querelato’

‘Sarò molto contenta per lui se riesce a dimostrare qualcosa di positivo’ – ha detto Eva Henger, che è tornata a parlare di quanto accaduto su L’Isola dei famosi.

Nel corso dei mesi che hanno seguito la fine del reality show e nonostante le minacce di Francesco Monte, infatti, la ex attrice a luci rosse ha confermato di non aver ricevuto ancora nessuna querela.

Intervistata dalla D’Urso, non ha esitato ad esprimere la sua personale opinione sul percorso fatto dall’ex compagno in Honduras all’interno della Casa di Canale 5, mostrandosi d’accordo con un altro gieffino, Enrico Silvestrin.

‘Ha ragione Enrico Silvestrin che mi piace molto [...] Sta dicendo che Francesco, tolta la storiella (con Giulia Salemi, ndr) che sta creando di nuovo, non rimane niente. Sono d’accordo’.

Un modo come un altro, dunque, attraverso il quale Eva Henger ha ribadito il suo concetto di Francesco Monte che, tra l’altro, ha accusato di essersi comportato male proprio con la Salemi.

‘In un primo momento si è dimostrato molto carino, l’abbracciava, la coccolava, sembrava ci fosse interesse’ – ha detto la Henger, spiegando come lui, poi, abbia fatto un passo indietro nei confronti della ragazza, facendola rimanere male.

Leggi anche: Striscia la Notizia, Eva Henger smentisce di aver fatto pace con Francesco Monte

Eva Henger: ‘Nessun rancore contro Francesco Monte’

Pur contraria all’ingresso di Monte nella Casa perché ‘quando i miei figli sbagliano, li metto in punizione, di solito non li premio’, la Henger ha specificato di non avere nulla contro di lui.

Certa, però, di essere nella ‘sua lista nera’, Eva ha chiarito che quanto accaduto è ‘acqua passata’ e se dovesse incontrare Francesco Monte per strada sarebbe ben felice di salutarlo.

Lui, forse, no!

Leggi anche: Eva Henger sul canna-gate de L’Isola 13: ‘Alessia Marcuzzi ne sa poco, ma dovrebbe cercare la verità’