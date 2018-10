Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, è intervenuto con una lettera inviata a Barbara D’Urso e letta nell’appuntamento con Domenica Live, per difendere la fidanzata dall’accusa di non aver partecipato al funerale del figlio Loren, scomparso poco prima che lei partecipasse al GF VIP 3.

Smentendo la notizia, diffusasi nei giorni scorsi, Marco Cucolo ha deciso di parlare per scagionare Lory Del Santo dalle ‘ingiuste accuse che sono circolate sul web’. In seguito al suicidio del giovane Loren, che era affetto da anedonia, una patologia mentale degenerativa, si è detto che la Del Santo non avesse partecipato ai funerali del figlio per paura di non entrare nella Casa del GF VIP 3.

Marco Cucolo: ‘Lory non ha voluto funerali per Loren’

La notizia, secondo quanto dichiarato da Cucolo, non corrisponderebbe a verità: ‘Non c’è stato alcun funerale, eravamo pochissimi famigliari negli Stati Uniti e Lory non ha voluto fare niente’.

Così ha scritto il compagno dell’attrice, chiarendo che la Del Santo ha scelto di ricordare il figlio Loren con un evento privato del quale, se lei vorrà, parlerà in un secondo momento.

‘Non c’è stato per volontà di Lory nessun funerale, ma qualcosa di diverso che eventualmente vi spiegherà lei’ – si legge nella lettera inviata a Domenica Live.

‘Appena Lory ha saputo la notizia, ha chiamato la produzione del GF per avvisare che non avrebbe potuto partecipare a causa di un lutto familiare’ – ha continuato a scrivere il compagno della Del Santo, chiarendo di aver deciso di intervenire per difendere la donna dalle ‘cose inventate’ che ‘possono ferire’.

Lory Del Santo entra nella Casa del GF VIP 3

Intanto, dopo la notizia del suicidio di Loren e un mese trascorso in assoluto silenzio – ‘È stata un mese a letto senza mai mettere un piede fuori, esisteva solo il buio e silenzio’, ha raccontato il giornalista Riccardo Signoretti – la Del Santo farà il suo ingresso nella Casa di Canale 5.

Come richiesto da lei stessa, dunque, la produzione del GF VIP 3 ha accettato la sua proposta: ‘Penso che per me sia una grande terapia’ – aveva detto la Del Santo ai microfoni di Verissimo.

‘Penso che sia una cosa psicologica che possa farmi bene. Devo stare in una solitudine moderata, deve esserci qualcosa che si muove. Lo vedo come un luogo protetto’.

Per questi motivi, dunque, Mediaset permetterà a Lory Del Santo di entrare nella Casa durante la puntata di oggi, lunedì 1 ottobre 2018.

