Performance con scivolone per Loredana Bertè che, ospite di Che tempo che fa, è caduta mentre intonava il nuovo singolo Maledetto Lunapark. La cantante ha continuato la sua esibizione e, solo alla fine della canzone, ha ammesso di essersi fatta male.

Proprio mentre cantava ‘si va su, si va giù al luna park’, Loredana Bertè è scivolata al centro del palcoscenico di Che tempo che fa. La cantante, però, pur aiutata immediatamente dal suo chitarrista, ha portato a termine la performance rimanendo poggiata al pavimento. Solo alla fine dell’esibizione, raggiunta da Fabio Fazio che pensava si trattasse di una messa in scena, la Bertè ha detto: ‘Mi sono fatta male alla gamba’. Così, il conduttore ha rinviato ad un secondo momento l’intervista che avrebbe dovuto seguire l’esecuzione del brano.

Leggi anche: Loredana Bertè: ‘A Sanremo solo se non mi rifilano un’altra canzone di Biagio Antonacci’

Loredana Bertè fa il bis a Che tempo che fa

Come intona nel brano ‘Maledetto Lunapark’, Loredana Bertè non ha smesso di cantare mettendo alla prova, ancora una volta, la sua anima rock.

Accanto ad un Fazio preoccupato per il suo stato di salute, però, l’interprete ha chiesto di ripetere l’esibizione che non l’aveva soddisfatta proprio a causa di quella caduta inaspettata.

‘La posso rifare?’ – ha chiesto, mentre nel frattempo è stata raggiunta anche da Luciana Littizzetto – ‘Voglio rifarla! Sto lì ferma, non mi muovo’.

‘Ma se stai qui per sempre con noi, io sono contento’ – ha ironizzato Fazio, indeciso se permetterle di continuare a cantare o chiedere l’intervento dei medici.

Alla fine, i tre hanno trovato una soluzione: lo sgabello. Così, Loredana Bertè ha potuto eseguire nuovamente Maledetto Lunapark al riparo da altre cadute.

Accompagnata dall’applauso caloroso del pubblico in studio e tornata a sorridere grazie all’ironia del conduttore e di Luciana Littizzetto, la Bertè ha omaggiato di nuovo il pubblico di Rai 1.

‘Disco bellissimo, momento meraviglioso…a parte la gamba che poi si riaggiusta’ – ha detto, col sorriso, Fazio – ‘Sono felice per te, per questo momento, per questo disco’.

‘Qualcuno mi ha gufata! Qualcuno che ha detto ‘questa ha rotto le palle per tutta l’estate’ – ha scherzato Loredana, prima di riprendersi il palcoscenico.

Evidentemente in difficoltà, poi, la Bertè è stata accompagnata dietro le quinte da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, mentre il pubblico ha continuato ad applaudire il suo ritorno alla musica con un nuovo album di inediti, dopo ben 13 anni di silenzio.

Leggi anche: Loredana Bertè prima in classifica a 67 anni: ‘Spero che Mimì sia orgogliosa di me’