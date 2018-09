Silvia Provvedi ha da poco fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP 3 dichiarandosi single, ma fuori pare ci sia un fidanzato che la aspetta: Federico Chimirri. A raccontarlo è proprio il giovane deejay, che ha svelato di aver iniziato una storia con la Provvedi durante l’estate.

Perché, allora, Silvia Provvedi si è dichiarata single? Dopo la storia turbolenta con Fabrizio Corona, infatti, la sorella mora de Le Donatella, ha raccontato in diretta su Canale 5 di non essere impegnata sentimentalmente, ma pare abbia detto una bugia. ‘Prima di entrare nella Casa, Silvia ha fatto una storia su Instagram e ha scritto ‘Mi mancherai’’ – ha raccontato il giovane al settimanale Spy, ammettendo di farsi molte domande su ciò che sia potuto accadere alla neo coppia.

Federico Chimirri: ‘Silvia mi ha presentato la sua famiglia’

La relazione tra Silvia Provvedi e Chimirri è iniziata, come raccontato da lui, nel corso dell’estate quando i due erano sentimentalmente impegnati con altre persone.

‘Quando ci siamo conosciuti, lo scorso luglio a Formentera, eravamo entrambi fidanzati’ – ha rivelato Federico – ‘Io ho lasciato la ragazza che frequentavo, mentre Silvia continuava a litigare con Fabrizio Corona fino a quando non aveva scoperto che lui le aveva messo le valigie fuori casa’.

Quel momento pare aver segnato proprio l’inizio della frequentazione: ‘Quella sera ci siamo dati il primo bacio’ – ha ricordato – ‘Per Silvia quel gesto ha segnato la fine con Corona e un nuovo inizio con me’.

Federico Chimirri: ‘Silvia ha lasciato i suoi vestiti da me’

L’inizio della relazione è stato caratterizzato anche da momenti importanti: ‘A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi’.

Poi, però, dopo la favola è iniziata una serie di liti accese, proprio durante il periodo che ha preceduto l’inizio del reality show: ‘Abbiamo litigato e lo abbiamo fatto poco prima che lei entrasse al GF Vip’ – ha detto Chimirri – ‘Poche ore prima del suo ingresso mi ha dedicato una storia con scritto ‘mi mancherai biscotto’, il nostro nomignolo’.

‘Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti’ – ha continuato, confessando – ‘Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto’.

Per il nuovo fidanzato della Provvedi, dunque, sembra non essere tutto perduto: ‘Per me la porta è aperta. Se Silvia c’è, io ci sono’.