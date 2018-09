Gf vip 3, Ivan Cattaneo: ‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’

Ivan Cattaneo rischia l’espulsione dal Grande Fratello vip 3? Il concorrente del reality show è finito nella bufera per aver pronunciato una frase shock. ‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’, è questa l’espressione utilizzata dal cantautore e ora al centro delle polemiche. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? Cattaneo potrebbe essere il primo escluso di questa terza edizione del Grande Fratello dedicato ai vip.

Dopo la bestemmia di Marco Predolin che lo scorso anno gli è costata l’espulsione dal Grande Fratello vip, ora potrebbe essere il turno di Ivan Cattaneo. Il cantautore durante una discussione tra coinquilini ha pronunciato delle parole che non sono passate inosservate e che ora rischiano di fargli concludere, dopo solo una settimana, l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ivan Cattaneo, la frase shock al Grande Fratello vip 3

Gli inquilini della casa del Grande Fratello vip 3 sono sotto lo sguardo attento delle telecamere 24 ore su 24. Mediaset Extra segue la diretta dalla casa più spiata d’Italia intorno alle 23.30, è proprio sul canale tv che è stata trasmessa la cattiva uscita di Ivan Cattaneo.

Nella caverna, uno spazio all’interno della casa riservata solo a una parte dei concorrenti del reality show, si è tenuta una delle tante conversazioni e discussioni tra i concorrenti durante una di queste, l’artista bergamasco ha pronunciato una frase che ha scatenato non poche polemiche.

Ad assistere increduli alle dichiarazioni del cantante: Eleonora Giorgi, Walter Nudo e Andrea Mainardi che hanno mostrato grande sconcerto davanti all’espressione utilizzata da Cattaneo.

‘Rifiutare una donna è peggio che violentarla’, ha dichiarato l’artista che ha poi, aggravando ulteriormente la situazione, ha aggiunto: ‘Perché in quel caso la donna si sente almeno oggetto del desiderio’.

A nulla sono valse le repliche degli altri concorrenti. Il cantante ha poi provato a correggere il tiro parlando di quanto fosse grave la violenza sessuale e l’abuso di una donna, ma era troppo tardi.

Il telespettatori sono attenti e sui social si è giustamente sollevata una rivolta. Su Twitter moltissimi utenti chiedono l’immediata espulsione dell’artista.

#GFVIP #ivancattaneo ti meriti di uscire immediatamente..e chiedere scusa a tutte le donne. Vergogna. Sono sdegnata. Eliminatelo dalla Tv — Patrizia (@soli_dea) September 27, 2018

Gf vip 3, Cattaneo nudo: scoppia la polemica

Oltre alla frase shock pronunciata da Cattaneo, a rimbalzare sui social è anche l’episodio di ‘nudo’ che ha coinvolto il concorrente. Il cantante ha infatti fatto la doccia, si è poi seduto sul letto ma l’accappatoio copriva ben poco mostrando le parti intime.

Mah, mah.. sbaglio o il #gfvip ci ha appena fatto vedere il battacchio di Ivan Cattaneo????!! pic.twitter.com/duU90DGxrS — Zayn's Smile (@Zayn_s_Smile) September 26, 2018

Cattaneo si è reso conto dell’incidente hot: ‘Mi sono seduto e si è aperto l’accappatoio non volendo. Sono davvero mortificato. Si è visto tutto, penso abbiano visto da casa. Ma non l’ho fatto apposta. Anche perché se lo fai con l’intento ti possono buttare fuori, ti cacciano. Questi sono atti osceni in luogo pubblico. Poi siamo in fascia protetta o forse no, è tardi. Vabbè è successo, ma non l’ho fatto di proposito’, ha detto ai suoi compagni di avventura.