Cristina Parodi, frecciata a D’Urso e Venier: ‘Non mi faccio mettere un armamentario di luci come loro’

Cristina Parodi lancia una frecciata alle colleghe della tv della domenica, Mara Venier e Barbara D’Urso. La giornalista è ritornata su Rai 1 con il programma ‘La prima volta’, in onda subito dopo ‘Domenica In’. Dopo l’esperienza non proprio positiva dello scorso anno, la conduttrice non intende più andare in tv con la sorella Benedetta e spiega il perché.

In un’intervista rilasciata a Vero Tv, Cristina Parodi lancia una stoccata a Barbara D’Urso e Mara Venier e spiega il perché non farà mai più un programma con la sorella Benedetta dopo l’esperienza dello scorso anno a ‘Domenica In’.

Cristina Parodi e la frecciata a Barbara D’Urso e Mara Venier

Cristina Parodi non ama avere i riflettori puntati contro anche in senso letterale. Luce puntata in faccia all’ennesima potenza? No grazie, non sono certo come le mie colleghe è un po’ la risposta della conduttrice de ‘La prima volta’.

‘Eh lo, so si vedono le rughe! Non mi faccio mettere un armamentario di luci come hanno loro, perché la mia faccia è questa e va bene così’, il riferimento è alle colleghe Barbara D’Urso e Mara Venier?

‘Non posso apparire come la Madonna, non mi piacerebbe. Poi effettivamente le telecamere in HD sono impietose, ma pazienza’, ha continuato Cristina Parodi.

Insomma, la conduttrice non ha alcun problema a mostrare le rughe e soprattutto non ha alcun problema ad apparire in video così com’è.

Cristina Parodi, niente più programmi con la sorella Benedetta

La Parodi può dirsi soddisfatta della prima puntata de ‘La prima volta’. Andato in onda su Rai 1 dalle 17.40 alle 18.45 il nuovo show ha ottenuto, la scorsa domenica, un ascolto medio di oltre 1.6 milioni di spettatori con uno share che ha superato il 13.50% di share. La conduttrice si sente perfettamente a proprio agio come padrona di casa della trasmissione pomeridiana della domenica.

‘È un programma che sento molto nelle mie corde’, ha ammesso la Parodi che con il suo nuovo show, la Parodi vuole ‘arrivare al cuore delle persone’.

Per lei dunque cambia musica rispetto all’esperienza dello scorso anno. La sua ‘Domenica In’ non ha ottenuto i risultati sperati e il duo con la sorella non ha funzionato.

Le Parodi vorrebbero riprovarci e magari condurre nuovamente un programma? La risposta della conduttrice de ‘La prima volta’ è lapidaria: ‘Sono dispiaciuta per come è andata, ma non penso che ci riproveremo. E’ andata male, va bene così. Non vedo il motivo per ripetere l’esperimento’.