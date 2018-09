Corinne Clery e Angelo Costabile si sono lasciati: a raccontarlo è stata proprio l’attrice francese che, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha rivelato di essere single. E’ stata lei, però, a giungere a questa conclusione definendo il suo un ‘gesto d’amore e di grande generosità’.

‘Ci siamo lasciati dopo otto anni. Ora, Angelo, deve volare con le sue ali’ – ha spiegato Corinne Clery, chiarendo che l’addio con Costabile non è stato tumultuoso e che lui ha accettato la scelta della ex compagna. Ammettendo di non essere una ‘donna facile’ da gestire, la Clery ha puntualizzato: ‘Non voglio un uomo per abitudine, non voglio la routine: mi ammazza’ – ha detto, ammettendo che se fosse stata più giovane di venti anni, sicuramente non avrebbe mai detto addio a Costabile.

Corinne Clery: ‘Tra me e Angelo Costabile c’è stima’

La crisi è iniziata, come spiegato dall’attrice francese a Storie Italiane, nel corso dell’estate, quando ha percepito che non tutto era più come prima.

‘Questa estate ho sentito un inizio di allontanamento, non sentivamo più le stesse cose’ – ha confidato a Eleonora Daniele – ‘Mi sono messa a piangere perché quando gliel’ho detto non ha reagito’.

Consapevole, dunque, di non vivere più l’amore dell’inizio, la Clery ha preferito ‘ritirarsi un po’ prima’: ‘Se avessi venti anni di meno, me lo sarei tenuto, ma non lo voglio tenere’ – ha spiegato – ‘Il mio è un gesto di generosità: Angelo è un uomo buono, non un giocattolo’.

E, infatti, Costabile è stato accanto a Corinne in un periodo delicato della sua vita: i due si sono conosciuti qualche mese dopo la scomparsa di Giuseppe Ercole e hanno sempre avuto un rapporto basato sul dialogo. Negli ultimi tempi, invece, non parlavano più.

Tra i due resta, tuttavia, grande stima e una profonda amicizia che li spinge a vedersi ancora oggi: ‘Angelo ha le chiavi della mia casa in campagna, sono contenta se viene, ma non voglio più uomini’.

Angelo Costabile: ‘Amo ancora Corinne Clery’

A sorpresa, poi, Angelo Costabile si è materializzato alle spalle di Corinne Clery spiegando di essere ancora molto legato a lei.

‘La decisione che ha preso è molto delicata’ – ha detto – ‘Lei può contare su di me sempre, io la amo ancora, ma rispetto le sue decisioni’.

Poi, un bacio a stampo tra i due che ha lasciato perplessa Eleonora Daniele: ‘Voi non me la raccontate giusta, voi vi amate ancora’ – ha esclamato la conduttrice.