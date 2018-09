Lory Del Santo, il padre di Devin: ‘Sono preoccupato per mio figlio’

Silvio Sardi, ex compagno di Lory Del Santo e padre di Devin nato dall’unione della showgirl con il produttore cinematografico, ha inviato a Barbara D’Urso una lettera per il ragazzo oggi ventiseienne. La conduttrice ha letto la missiva durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque andata in onda ieri. Sardi si è detto molto preoccupato per il figlio.

Devin era molto legato al fratello Loren, morto suicida a soli 19 anni. Durante un’intervista a Verissimo, Lory Del Santo ha espresso tutto il dolore provato per la perdita del figlio che si è tolto la vita a causa di una patologia cerebrale. Il papà di Devin ha voluto esprimere il cordoglio e la preoccupazione per il suo ragazzo in una lettera inviata a Barbara D’Urso.

Silvio Sardi scrive una lettera per il figlio Devin

La missiva che Silvio Sardi ha indirizzato a ‘Pomeriggio Cinque’ dopo la morte di Loren, esprime un pensiero anche per Lory Del Santo. ‘Non ho nessuna intenzione di giudicare Lory, se parteciperà o meno al Gf Vip3 perché ognuno reagisce in modo diverso al dolore. Sono senza parole per questa ennesima tragedia che l’ha colpita’, scrive il produttore cinematografico.

La lettera di Silvio sardi a Lory Del santo e Devin (video)

La Del Santo aveva già perso Conor, il figlio nato dalla relazione con Eric Clapton morto a New York, cadendo da una finestra al 53esimo piano di un grattacielo.

Sardi ha espresso poi apprensione per il figlio. ‘Sono preoccupato per Devin, che spero non abbia assistito. Lo dico con ragion veduta perché so cosa vuol dire assistere a una tragedia del genere visto che quel maledetto giorno di 27 anni fa in cui perse la vita Connor, io ero presente perché successe nel mio appartamento di Manhattan ed è impossibile dimenticare’. Il produttore ha anche ricordato il terzo figlio di Lory Del Santo scomparso tragicamente: ‘Ho conosciuto Loren nel 2008, quando venne con Devin nella mia casa a Miami. Mi sembrava vivace e divertente. Ma di più non posso dire’.

Lo scorso maggio la Del Santo aveva raccontato di non avere più un dialogo con il figlio Devin. Lo stesso Silvio Sardi è intervenuto spesso nello show di Barbara D’Urso per parlare del 26enne e mostrare il suo rammarico per non essergli stato vicino.

In conclusione Sardi ha espresso un sentito pensiero per la Del Santo e per il suo ragazzo. ‘Posso solo fare le più sentite condoglianze a Lory a Devin, che non so come stia perché è diversi anni che non ci frequentiamo. Spero che affronti questa tragedia con la quale dovrà convivere per il resto della sua vita’.