Gf vip 3, la Marchesa D’Aragona dà in diretta il numero di telefono

Centralini intasati, tutti al telefono per chiamare la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona che in diretta al Grande Fratello vip 3 ha dato a Valerio Merola il proprio numero di cellulare. Il pubblico non si è certo lasciato sfuggire l’occasione di aggiungere l’ex concorrente di Pechino Express tra i contatti, tanto che in rete già circolano gli screenshot della foto profilo whatsapp della marchesa.

Dimenticarsi delle telecamere per lasciarsi completamente andare, come se si vivesse nella vita reale, non è forse questo lo scopo del papà dei reality show? La marchesa Daniela Del Secco sembra essere entrata perfettamente nel ruolo di concorrente del Grande Fratello vip e durante una conversazione con Valerio Merola, esattamente come avviene nella vita di tutti i giorni, la D’Aragona ha fornito al conduttore il proprio numero di cellulare.

La marchesa d’Aragona dà il numero di cellulare a Valerio Merola

‘La principessa del bon ton’, durante una chiacchierata con Valerio Merola e forse pensando che tutti i televisori d’Italia fossero spenti o che nessuno avesse carta e penna o smartphone alla mano, ha deciso di lasciare il proprio personale numero di cellulare al presentatore. ‘Per sentirsi anche una volta usciti dalla casa del Grande Fratello’.

Intanto la marchesa comunica il suo numero di cellulare a tutta Italia. #GFVIP — Francyska (@Franzyskaner) September 26, 2018

Ai telespettatori del reality show non è sfuggito certo il particolare dettaglio. Dopo il bagno hot nella vasca da bagno e le lezioni agli altri coinquilini, l’adorata marchesa ha regalato una sua nuova perla tanto che il pubblico si rammarica del fatto che la D’Aragona sia stata scelta come concorrente nell’edizione sbagliata del Grande Fratello vip: con Cristiano Malgioglio (gieffino nel 2017) avrebbe fatto faville.

La rete si è ovviamente scatenata dopo che la marchesa D’Aragona ha dettato a Valerio Merola il proprio numero di cellulare. C’è chi chiede a gran voce al conduttore di chiedere il numero di cellulare a Francesco Monte nella speranza che l’ex tronista possa lasciarsi andare come la marchesa.

Molti utenti hanno ovviamente aggiunto l’adorata in rubrica e pubblicato quella che dovrebbe essere la foto profilo dell’account whatsapp della concorrente: uno scatto insieme alla figlia Lucrezia.

Della lite non so niente, ma la Marchesa si è lasciata scappare il suo numero di cellulare durante la diretta su MediasetExtra #GfVip pic.twitter.com/ppatE84DJs — Arianna Cazzato (@AriannaCazzato) September 26, 2018

Il numero dunque sembra corrispondere proprio al cellulare privato della marchesa, tanto che oltre alla foto profilo insieme alla figlia, lo status della concorrente recita: ‘Per tutta la durata del GfVip il telefono sarà gestito dalla figlia Lucrezia’. La ragazza ne sarà felice.