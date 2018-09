Seconde nozze per Emanuela Folliero: il matrimonio dell’ex annunciatrice di Rete 4 con l’imprenditore Giuseppe ‘Pino’ Oricci, suo compagno da nove anni, è stato celebrato a Milano mercoledì 26 settembre 2018 con rito civile. I due novelli sposi hanno dato appuntamento agli invitati nella suggestiva location di Palazzo Reale, a pochi passi dal Duomo, mentre il ricevimento si è tenuto non molto lontano, a Palazzo Matteotti.

Paggetto d’eccezione per le nozze di Emanuela Folliero con Pino Oricci suo figlio Andrea di 10 anni, nato dal matrimonio col primo marito Enrico Mellano, durato appena due anni. Come riporta il settimanale Oggi, Emanuela si è presentata alla cerimonia vestita con un ‘abito semplice e raffinato con scollatura, fiori bianchi e sorriso radioso’. All’uscita i neo marito e moglie sono stati investiti dalla classica pioggia di riso.

Poche ore dopo aver pronunciato il fatidico Sì, Emanuela Folliero (o, più probabilmente, qualcuno in sua vece) ha postato sui social una bella immagine del matrimonio, in cui lei, suo marito Pino e il figlio Andrea escono sorridenti da Palazzo Reale sotto la già citata pioggia di riso. Nella foto si può ammirare anche il bellissimo abito da sposa di Emanuela.

‘Pino mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse’, aveva dichiarato qualche settimana fa la Folliero annunciando le nozze, ‘Sarà una cerimonia in comune e poi un aperitivo e una cena in terrazza con gli amici. Avrò un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice’. E così è stato.

Tra gli invitati al matrimonio di Emanuela Folliero anche Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh e soprattutto suo fidanzato all’inizio degli anni 2000. E poi Giorgio Restelli, Biagio D’Anelli, Samantha Biale e tanti altri amici e parenti.

Dopo il probabile viaggio di nozze, Emanuela Folliero tornerà in TV, sempre su Rete 4, non più come annunciatrice ma con un nuovo programma tutto suo di cui al momento non si conoscono i particolari. Ma c’è molta curiosità.