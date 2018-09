Ospite di Vieni da Me, Chiara Bordi, terza classificata a Miss Italia 2018, ha raccontato l’incidente in seguito al quale le è stata messa una protesi alla gamba sinistra. Una sorta di ‘nuovo inizio’ che l’ha spinta a partecipare al concorso di bellezza, nonostante le innumerevoli critiche che è stata costretta a subire.

Accusata di essere raccomandata e di usare quella protesi per arrivare alla vittoria del titolo di Miss Italia 2018, Chiara Bordi ha affrontato il percorso in tv senza fare caso agli haters e a tutto l’odio che il mondo del web le ha riversato addosso per tutta la durata del concorso. Nonostante i 18 anni, la Bordi ha affrontato brillantemente le polemiche e proseguito a testa alta nel suo intento, descrivendo Miss Italia come una ‘bellissima avventura’.

Leggi anche: Miss Italia, insulti a Chiara Bordi: ‘Ti votano perché sei storpia’

Chiara Bordi: ‘Miss Italia è sempre stato il mio sogno’

‘È sempre stato un mio sogno’ – ha raccontato Chiara Bordi in riferimento al concorso di bellezza – ‘E con l’appoggio della mia famiglia e del mio fidanzato ho deciso di iscrivermi’.

E’ iniziato così il percorso a Miss Italia che l’ha portata a partecipare, tra altre 33 ragazze, alle finali che si sono svolte per la prima volta a Milano.

Nonostante la protesi, infatti, Chiara è riuscita a farsi notare per la sua bellezza raccontando a Caterina Balivo di aver visto in quella caratteristica un modo per ricominciare.

‘Quando ho messo la protesi e ho camminato per la prima volta ho capito che avrei potuto ritornare a fare tutto ciò che amavo, è stato un nuovo inizio’ – ha detto la 18enne di Tarquinia, che ha rivissuto insieme ai genitori e alla sorella il dramma dell’incidente.

Leggi anche: Miss Italia, Chiara Bordi sfila con una protesi alla gamba: ‘Trasmetto il mio coraggio’

Chiara Bordi, l’incidente e l’amputazione

A raccontare la dinamica dei fatti che hanno costretto i medici ad amputare una gamba a Chiara, è stato proprio il padre della Bordi.

Negli studi di Vieni da me, ha detto: ‘Il pomeriggio eravamo andati in piscina e Chiara era stanca, ma insisteva per andare al saggio di danza delle amiche’.

‘Doveva chiamarmi per andare a prenderla, ma decise di tornare a piedi’ – ha continuato – ‘Sulla strada ha incontrato un suo amico in motorino. Pochi metri dopo c’è stato l’incidente, a neppure 500 metri da casa’.

Poi, la corsa in ospedale e quel piede per cui, ormai, non c’era più nulla da fare: ‘Quando ho visto il piede ho capito quanto era grave la situazione e ho iniziato ad urlare’ – ha continuato Chiara – ‘In ospedale non chiedevo mai del piede, ma dentro di me sapevo cosa era successo. A dirmelo è stata mamma’.

Fondamentale per superare il trauma è stata la sorella della terza classificata a Miss Italia 2018: ‘Per calmarla le cantavo una canzone, che poi è diventata la colonna sonora del nostro legame’ – ha rivelato – ‘Da quel giorno penso sempre a noi, mai solo a me’.