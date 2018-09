Finisce in anticipo l’esperienza a Temptation Island VIP per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: dopo i continui balletti con una delle single del villaggio, lei non è riuscita ad aspettare la fine del reality show e, anche questa volta, Simona Ventura le ha teso una mano suggerendole come comportarsi con ‘uno come Stefano’.

Destabilizzata, un po’ ‘schifata’ e delusa dal comportamento di Bettarini, dunque, Nicoletta Larini ha chiesto un falò di confronto immediato perché ‘lo Stefano che ha visto nei video’, non è la persona che lei conosceva e amava. In lacrime, la compagna dell’ex calciatore, ha raggiunto Simona Ventura che la attendeva davanti al fuoco di Temptation Island VIP, ma Bettarini non si è presentato. La conduttrice, lasciando da parte il suo ruolo, ha provato a consolare Nicoletta suggerendole di continuare a vivere la sua avventura nel villaggio e di interpretare quei ‘balletti sensuali’ di Bettarini con le single come un chiaro messaggio. In fondo, chi meglio di lei potrebbe conoscere l’atteggiamento di Stefano?

Leggi anche: Simona Ventura consola Nicoletta Larini e ammonisce Stefano Bettarini: ‘Difficile stare con te’

Nicoletta Larini chiede un secondo falò con Stefano Bettarini

E’ bastata una notte di riflessioni, però, a portare Nicoletta Larini a chiedere un secondo falò di confronto e, questa volta, Stefano Bettarini si è presentato.

Davanti ad una imbarazzata – e, a tratti, anche un po’ divertita – Simona Ventura, i due hanno discusso animatamente prima di arrivare ad una conclusione sul loro rapporto.

Ancora una volta, lui le ha chiesto di maturare, mentre lei rivendicava il rispetto che ha avuto nei suoi confronti non rapportandosi con gli altri single del villaggio.

‘Nicoletta, ma tu sei sempre stata in camera’ – le ha ricordato la Ventura, rimarcando il fatto che lei abbia scelto di non viversi Temptation Island VIP in nome di quell’amore che ha tanto decantato.

‘I miei balletti erano dei chiari messaggi per te, per farti capire che ero deluso’ – le ha rimproverato Bettarini, infastidito dal fatto che la Larini avesse raccontato alcuni problemi della loro vita privata che a lui non aveva mai fatto presenti.

Stefano Bettarini, la prima dichiarazione d’amore a Nicoletta

Dopo essersi rinfacciato ogni atteggiamento, quindi, Simona Ventura è stata costretta – per motivi di copione – a chiedere a Nicoletta e Stefano cosa avessero intenzione di fare alla fine di quel falò.

‘Esco da qui con lui’ – ha deciso la Larini, mentre dall’altra parte Bettarini si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata.

‘Esco con Nicoletta perché la amo, è la mia vita’ – ha detto – ‘Non posso più stare neanche un’ora senza di lei, l’ho fatto per otto giorni e mi è mancata da morire’.