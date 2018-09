Se, in altre occasioni, Morgan si è scagliato con facilità contro Asia Argento, ora che la ex moglie è accusata da Jimmy Bennett di molestie sessuali, il cantautore preferisce non commentare nel ‘rispetto del sentimento che c’è stato’.

Così, Morgan, interpellato da alcuni giornalisti che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Premio Tenco 2018, si è espresso sul caso: ‘Non vorrei entrare in argomento per due motivi’ – ha replicato il cantautore, che ha scelto di rimanere estraneo all’affaire Asia Argento-Jimmy Bennett. Castoldi, che aveva detto la sua dopo le dichiarazioni della ex moglie contro Weinstein e la denuncia di aver subito una violenza sessuale da parte del produttore di Hollywood venti anni addietro, sceglie adesso di osservare da lontano tenendo per se ogni considerazione in merito.

Morgan: ‘Asia Argento e Jimmy Bennett? Sono ca**i suoi’

Quindi, senza troppi giri di parole e mezze misure, Morgan ha replicato ai giornalisti che chiedevano un suo parere sulle accuse di Bennett contro Asia Argento.

‘Sono ca**i suoi’ – ha tuonato il cantautore, elencando il primo dei motivi per cui ha scelto di non commentare – ‘Due, per la questione della genitorialità: voglio tenermi lontano da questo chiacchiericcio’.

In nome della figlia Anna Lou, dunque, Morgan ha scelto di tacere, sottolineando che tale decisione derivi anche da una terza motivazione: ‘Quando sei coinvolto o lo sei stato sentimentalmente devi avere rispetto’.

‘Il rispetto per esserci detti ‘ti amo’, non perché adesso ci sia qualcosa, ma il rispetto per un sentimento che c’è stato mi fa evitare di parlare di certi argomenti’ – ha concluso Marco Castoldi, mettendo così in stand by ogni dichiarazione sul caso.

Asia Argento accusa Jimmy Bennett

Intanto, proprio nelle ultime ore, Asia Argento è tornata a parlare del caso che l’ha vista coinvolta in una intervista rilasciata al Daily Mail Tv.

L’attrice, accusata di aver abusato sessualmente di Jimmy Bennett, ha spedito indietro le calunnie sostenendo che sia stato proprio lui a ‘saltarle addosso’.

La situazione, dunque, inizia a farsi sempre più complessa e il caso continua ad interessare l’opinione pubblica internazionale.

