La malattia della moglie Lucia continua ad essere un vero dramma per Lino Banfi, sposatosi nel 1962 con l’attuale compagna dopo ben dieci anni di fidanzamento. Un amore d’altri tempi, dunque, quello dell’attore che, ad oggi, vive il dispiacere di vedere la moglie soffrire.

L’82esimo compleanno di Lino Banfi, infatti, è stato uno dei più tristi proprio a causa della malattia che ha colpito la moglie Lucia, affetta da problemi neurologici. E, intervistato dal settimanale Chi, l’attore di origini pugliesi ha raccontato il dramma che sta vivendo negli ultimi tempi e il dispiacere di non potersi rilassare in compagnia della moglie proprio adesso che avrebbero potuto godersi insieme il tempo libero. Da sempre restio nel parlare della sua vita privata, Lino Banfi si è messo a nudo, accennando anche alle ultime esperienze professionali che lo hanno coinvolto.

Lino Banfi: ‘La famiglia il segreto del mio successo’

‘Il segreto del mio successo lungo 60 anni? La famiglia’ – ha svelato l’attore, sposato da ben cinquantadue anni con la moglie Lucia e padre di Walter e Rosanna – ‘Fin dall’inizio, quando i miei colleghi la sera si divertivano tra sesso e festini, io stavo a casa con le pantofole’.

Da sempre dedito ai suoi cari e al lavoro, Lino Banfi ha ammesso di soffrire particolarmente per il dramma che i suoi parenti stanno vivendo, in particolar modo la sua compagna da una vita.

‘Io e lei (Lucia, ndr) in 56 anni di matrimonio non abbiamo neanche mai fatto un viaggio o una crociera e adesso che potremmo goderci la vita, lei si è ammalata’ – ha raccontato l’attore che, già in un’altra intervista, aveva spiegato di aver acquistato a Cannes una casa per la loro vecchiaia e di aver scelto di metterla in vendita dopo la scoperta della malattia.

Lino Banfi, incoronato ‘Nonno d’Italia’

Nonostante le sofferenze personali, però, Lino Banfi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, tentando di coniugare impegni familiari e lavoro.

Proprio negli ultimi periodi, l’attore ha avuto modo di girare uno spot insieme a Fedez e, a tal proposito, ha rivelato: ‘Anche lui mi ha incoronato Nonno d’Italia’.

Dopo il personaggio di Nonno Libero, infatti, Lino Banfi è entrato nel cuore di tutti, grandi e piccoli, che ormai lo considerano ‘uno di famiglia’.

