Elena Santarelli sul figlio Giacomo: ‘Non sono arrabbiata, anzi sono contenta di aver vissuto questo passaggio’

Elena Santarelli parla nuovamente del figlio Giacomo e di come l’esperienza vissuta l’abbia cambiata e fatta conoscere sotto un aspetto differente. La showgirl è attualmente impegnata su Rai 1 con il nuovo programma di Marco Liorni ‘Italia sì’, al suo fianco anche Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi (Platinette).

Durante la scorsa puntata di ‘Italia sì’, Elena Santarelli ha mostrato uno scatto della sua estate. La showgirl era sulla neve nel mese di agosto. La Santarelli ha spiegato di non essere andata al mare perché il figlio non può prendere il sole. Con la positività che la contraddistingue, l’attuale opinionista di ‘Italia Sì’ ha affermato che è grazie a Giacomo se ha potuto vedere la neve ad agosto, una vera e propria magia. Nonostante la battaglia del figlio non sia ancora finita, la Santarelli ha ammesso di sentirsi fortunata in un’intervista rilasciata al settimanale ‘F’.

Elena Santarelli parla del figlio Giacomo

‘Non sono arrabbiata, anzi sono contenta di aver vissuto questo passaggio molti hanno conosciuto un lato di me che non era visibile con i miei lavori precedenti, mi hanno visto più umana’, ha spiegato Elena Santarelli al settimanale che le dedica la copertina.

La battaglia di Giacomo non è ancora finita, ma la showgirl si sente comunque una donna fortunata. ‘Da certe esperienze si esce trasformati: so che non sarò più quella di prima, ma so anche che sono diventata una persona migliore’, ha ammesso.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Elena Santarelli aveva svelato che il figlio ha un tumore al cervello, il suo bambino è un piccolo guerriero. ‘Ci siamo accorti che Giacomo non stava bene prima che succedesse il patatrac. Lui è un bambino forte, fa una vita normale, corre, gioca. La parola tumore fa paura ma in questi mesi ho scoperto che esistono malattie peggiori, anche per i bambini’, ha dichiarato la showgirl.

La notizia ha travolto tutta la famiglia e Elena ha raccontato come ha reagito il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi: ‘I padri reagiscono più lentamente, ingranano piano piano, le mamme sono più corazzate. Con le dovute eccezioni, la verità è che le donne per la loro straordinaria forza si sobbarcano sulle spalle il peso maggiore’.

Poche settimane fa la Santarelli ha annunciato che non posterà più foto dei suoi bambini. ‘Una riflessione che non avrei mai fatto senza la malattia di Giacomo. Ho sempre postato le foto dei miei bambini, mi faceva piacere. Oggi ho deciso che non lo farò più perché desidero che mio figlio, anche quando sarà guarito, sia libero di uscire senza essere indicato come il figlio della Santarelli. Tra un anno sarà diverso e nessuno lo riconoscerà più’, ha dichiarato la showgirl.